Prevista inicialmente para que se disputara entre el 12 de junio y el 12 de julio, ya parece claro que en esas fechas no tendrá lugar y ahora la UEFA tendrá que decidir qué hace con el futuro de sus competiciones, la Europa League, la Liga de Campeones y una Eurocopa que apunta a 2021.

Con todo el fútbol parado por la expansión del coronavirus , la UEFA ha convocado una vídeoconferencia extraordinaria para analizar la situación y escuchar todas las propuestas de las diferentes federaciones afiliadas.

El aplazamiento, la decisión esperada

"Un aplazamiento de un año podría crear un perjuicio económico, una cantidad notable pero no insuperable. Y habría perjuicio económico para los países sede del evento, pero sería muy relativo", ha explicado Marco Bellinazzo, escritor y periodista, a la Agencia EFE.

Y es que además de las fechas, uno de los grandes problemas de esta Eurocopa es que se disputa en 14 sedes diferentes, entre ellas el Estadio de San Mamés (Bilbao) y ahora mismo sería inviable puesto que el Covid-19 se está propagando por todo el mundo, pero especialmente por Europa actualmente.

"No hay alternativas. Nos lo dicen las proyecciones sobre el desarrollo del virus. La Eurocopa impide el aplazamiento casi seguro de muchas ligas. Es como una tapa, y si no la quitas la botella estallar, con el riesgo de que perdamos todo", ha explicado el presidente federal este domingo.

"Sería mucho peor no acabar la Liga de Campeones con respecto a no hacer este año la Eurocopa y disputarla en otro momento", ha comentado el mencionado Bellinazzo, que también ha valorado las pérdidas que sufriría el fútbol italiano en el caso de no poder terminarse la competición doméstica.

Doce países sede, un problema

Sobre la Euro, el hecho de que se dispute en doce países diferentes es un gran problema en estos momentos, no solo por el simple hecho de las sedes, sino por el movimiento de aficionados por todo Europa que un evento así conlleva y la propagación del virus que podría provocar, si las cosas se mantienen como están en este momento.

"Es impensable pensar que en junio pueda haber esos movimientos de aficionados por doce ciudades europeas. Creo que esas pérdidas la UEFA podría solucionarlas. Los contratos con patrocinadores son normalmente de cuatro años, así que podrían ser aplazados por un año".

Sobre todo esto tendrá que mediar y hablar la UEFA y sus diferentes federaciones adscritas este mismo martes, día en el que se debe tomar una decisión sobre la Liga de Campeones, la Liga Europa y en particular sobre una Eurocopa que empieza a apuntar firmemente a 2021.

Aunque, eso sí, también se manejan otras alternativas como formatos de final a cuatro o una Eurocopa sin desplazamientos de público entre países o en otras fechas, propuestas que estarán sobre la mesa este martes en un diálogo en el que las ligas defenderán que su principal prioridad es la finalización de los diferentes campeonatos domésticos.

