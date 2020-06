El taekwondo valenciano va fijando sus pilares de futuro y lo hace apoyándose en dos nombres propios clave: Anastasia Ignatyev y Neus Valbuena, dos chicas muy jóvenes y que vienen a demostrar que la cantera del taekwondo español es inagotable.

El caso de la primera de ellas es particularmente interesante porque, aunque nació en Benidorm, muy pronto se marchó a Rusia. "Es en ese momento cuando empiezo a practicar el taekwondo. Fue algo casual. No había tradición en mi familia. Me gustó desde el principio. Cuando regresé a España empecé a tomármelo más en serio".

Ignatyev se encuentra en el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona desde 2019 y es una de las jóvenes que está dominando las categorías inferiores.

"Lo que más me gusta de mi deporte es el respeto que nos profesamos entre todos los competidores del tapiz".

No tiene problemas a la hora de seleccionar algunos de los mejores combates de su, todavía, corta carrera deportiva. Se queda con dos, ambos de 2019. Elige el triunfo en la semifinal del Nacional sub-21 y la victoria en los cuartos de final del Europeo junior. "No puedo evitar ponerme nerviosa antes de competir y, claro, ello suele perjudicarme".

Neus Valbuena, un talento de 15 años

La segunda novedad del taekwondo FER en 2020 es todavía más joven, Neus Valbuena, de tan solo 15 años. Ella también coincide con su compañera en lo que más le gusta de su deporte. "La transmisión de valores como el respeto al compañero y al rival, y la disciplina. Lo peor es la presión que comportan las competiciones. Tengo que aprender a la hora de gestionar y manejar el estrés previo a los eventos".

Curiosamente, frente a esos nervios que le atenazan antes de competir, Valbuena Sánchez se define como una persona extrovertida, bastante segura de sí misma y “un poco cabezona. Si me propongo un objetivo, no paro hasta que no lo consigo”. Humilde y trabajadora, algunos de los espejos en los que se inspira son Jesús Tortosa y Eva Calvo, olímpicos en Río. Por último, Neus se traza un reto y una promesa. “Si alguna vez consigo ser olímpica, invitaría a que vinieran a verme a mi familia, a mis entrenadores, David y Eugenio Granjo, y a mis mejores amigos. Si alguna vez compito en unos Juegos, me gustaría compartir la experiencia. Ellos también serían olímpicos”, concluye Neus.

