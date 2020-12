Carlota Ciganda, Azahara Muñoz, Nuria Iturrioz y Fátima Fernández Cano forman el póquer estelar con el que el golf femenino español se va a plantar este jueves en el inicio del último gran torneo de esta atípica temporada, el US Open, un evento que se ha visto relegado a este mes de diciembre por la pandemia del coronavirus y que va a tener lugar en el Champions Golf Club de Houston.

Nunca en su historia el golf femenino español ha vivido un momento como este, con varias jugadoras peleando por los mejores torneos del mundo, aunque la mejor representante de todas ellas en los últimos tiempos es una Carlota Ciganda que llega a la cita muy justa después de recuperarse a contrarreloj de una lesión en la cabeza del radio de su brazo derecho.

Y es que Carlota Ciganda en este extraño 2020 se ha quedado a las puertas de conquistar su primer 'major', ya que a este US Open llega entre las grandes favoritas gracias a su cuarto lugar en el LPGA Drive On Championship y su tercer puesto en el KPMG Women's PGA.

Con ese currículum parte como la mejor opción española y una de las favoritas a alzarse con el título el próximo domingo, sin embargo, habrá mucho más.

Azahara Muñoz también ha demostrado muchas veces que es un valor seguro en los grandes escenarios a pesar de no estar pasando por su mejor temporada dentro del circuito femenino. Además, ha tenido problemas en su viaje a Estados Unidos, como ha expresado ella misma por Twitter. Y es que ha tenido sus palos desaparecidos durante varios días, aunque sí podrá contar con ellos para jugar en Houston.

Ya tengo mis palos! Gracias a un trabajador del aeropuerto de Miami que se aseguró de que alguien me trajese los palos. Me llegaron a la 1 am !!! Muchísimas gracias!??????????????????