El leonés Jesús Vidal, ganador del último premio Goya a Mejor Actor Revelación por su papel en la película Campeones apadrina un equipo ciclista solidario formado por sus paisanos Carlos González y Pablo Blanco bajo el lema "Pedaladas por la inclusión".

Jesús Vidal , que también es periodista y un gran aficionado al ciclismo, participa en un video promocional de la carrera Madrid-Lisboa que junto con los ciclistas demuestran la importancia del deporte en la inclusión y añaden que "si se respeta la adversidad, la inclusión pasa a ser convivencia".

El equipo a dos participará en la séptima edición de la The Goods Non Stop Madrid-Lisboa by MRW, que tendrá lugar ente el 20 y 22 de septiembre, con la intención de ayudar a recaudar dinero para la Asociación Todos Sumamos-Creando Inclusión.

Esta asociación trata de generar conciencia en la sociedad sobre la necesidad que tienen las personas con discapacidad o necesidades educativas especiales de recibir una educación para incluirles en la sociedad como cualquier ciudadano.

Madrid - Tajo internacional - Lisboa

En la ruta Madrid-Lisboa los dos ciclistas, apoyados por la Fundación migranodearena, buscan concienciar al mundo sobre la necesidad de derribar barreras y no poner límites a niños y niñas, según informa la asociación.

Su objetivo es llegar a los 1.000 euros, de momento tienen recaudados 610 euros y esperan que en los 25 días restantes para comenzar la Non Stop Madrid-Lisboa puedan superar esa cifra.

Los participantes completarán un recorrido de 700 km, que comenzará desde Las Rozas (Madrid) y terminará en Alenquer (Lisboa) y deberán hacerlo en el menor tiempo posible cuyo límite es de 55 horas. Como novedad de esta edición, los ciclistas recibirán medalla de oro, plata o bronce según la categoría y el tiempo que anoten al llegar a la meta.

