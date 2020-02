Los judokas españoles que continúan en la lucha por estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 volverán a pisar el tatami en el primer Grand Slam de la temporada, que se celebrará los próximos días 8 y 9 de febrero en París, donde la única ausencia será Julia Figueroa debido a una lesión.

Francisco Garrigós, Alberto Gaitero y Daniel Pérez, Nikoloz Sherazadishvili, Laura Martínez, Mireia Lapuerta, Ana Pérez, María Bernabéu y Sara Álvarez serán los nueve deportistas nacionales que estarán presentes en la capital francesa en busca de nuevos puntos que les permitan certificar cuanto antes su clasificación para la cita olímpica del próximo verano, condición que ya posee Niko.

Actualmente, Garrigós , que compite en la categoría de -60 kg, ocupa el quinto puesto del ranking olímpico con 4.133 puntos, por lo que muy mal se le tendría que dar para no participar en sus segundos Juegos. El madrileño ya estuvo en Rio 2016, donde no pudo pasar de primera ronda.

Algo similar le ocurre a Gaitero en -66 kg. El vallisoletano se sitúa noveno en la lista clasificatoria con 3.208 puntos, una posición privilegiada que seguramente le permitirá debutar como olímpico en la capital nipona. Sin embargo, en ese mismo peso, Daniel Pérez no corre la misma suerte, puesto que además de que sólo puede competir un deportista de cada país en cada una de las categorías, el también judoka de Valladolid se encuentra lejos de los puestos que otorgan plaza para Tokio.

Con 6.851 puntos, Nikoloz Sherazadishvili se sitúa primero de la clasificación olímpica, así como de la mundial, con una gran ventaja sobre sus perseguidores. De esta forma, el campeón del mundo se encuentra ya clasificado para los Juegos, siendo la gran baza del judo español para devolver este deporte a lo más alto del podio, ese lugar al que ya llegó Isabel Fernández en Sydney 2000, pero que no ha vuelto a tener representación nacional.

Ausencia de Julia Figueroa

A excepción de Julia Figueroa, que no podrá asistir al Grand Slam de París debido a un esguince en la articulación esternoclavicular que arrastra desde el final de la pasada temporada, las judokas femeninas que estarán en la cita francesa se encuentran necesitadas de puntos para lograr el pasaporte a la capital japonesa.

En la categoría de -48 kg es Julia Figueroa la que se sitúa más arriba de la clasificación. Con 4.167 puntos se encuentra en cuarta posición. Laura Martínez Abelenda, que mantiene una particular lucha con la cordobesa por estar en la cita olímpica, es octava con 3.470, por lo que deberá realizar una buena participación y aprovechar la ausencia de Figueroa para acercarse a ella y mantener sus opciones hasta el final.

En ese mismo peso también competirá Mireia Lapuerta. Sin embargo, la joven judoka catalana no tiene opciones de estar en Tokio, por lo que con su presencia en la capital gala buscará seguir cogiendo experiencia y por qué no, aumentar su palmarés particular con alguna medalla.

Por su parte, Ana Pérez Box también parece tener asegurada su clasificación, aunque aún no sea de manera oficial. La deportista valenciana es séptima en el ranking olímpico con 3.477 puntos, una situación que le permite afrontar la temporada con mayor tranquilidad.

María Bernabéu , en -70 kg, es décimo séptima con 2.712 puntos. La salmantina debe seguir realizando buenas actuaciones en los eventos en los que participe para sumar esos puntos que le den cierta ventaja sobre sus perseguidoras y le permitan certificar su presencia en sus segundos Juegos Olímpicos. De hecho, en Rio 2016, la española firmó una magnífica competición en la que se quedó muy cerca de lograr la medalla de bronce.

Por último, encontramos a Sara Álvarez. Actualmente, la judoka española que compite en +78 kg se encuentra clasificada para la cita japonesa por cuota continental, ya que en el ranking olímpico se sitúa en vigésimo séptima posición. Sin embargo, tan solo 128 puntos la separan de esa lista que concede la plaza para Tokio. Unos puntos que tratará de recortar en París.

Desarrollo de la competición

A diferencia del resto de pruebas del IJF World Tour, la competición se desarrollará en dos jornadas. El sábado 8 de febrero competirán las categorías de -48 kg, -52 kg, -57 kg y -63 kg femeninos, así como las de -60 kg, -66 kg y -73 kg masculinos. De esta forma, el domingo 9 concluirá el campeonato con las mujeres que compiten en -70 kg, -78 kg y +78 kg, y los hombres que disputan las categorías de -81 kg, -90 kg, -100 kg y +100 kg.

Tras este Grand Slam de París, con el que se inaugurá la máxima categoría de las diferentes pruebas del circuito mundial, llegará el Grand Slam de Dusseldorf (Alemania), donde del 21 al 23 de febrero se darán cita 826 judokas de 122 naciones.

practicodeporte@efe.com