Después de tres meses cerrado, el Hipódromo de La Zarzuela en Madrid abre sus puertas al público general el próximo domingo 28 de junio con un 60% de aforo.

Según informa el Hipódromo de la Zarzuela se ha trabajado para implementar las medidas de seguridad e higiene frente al Covid-19, permitiendo hasta el 5 de julio un 60% del aforo, y un 75% desde el día 6 en adelante.

El 28 de junio, el público podrá reencontrarse de nuevo con la emoción de las carreras de caballos, junto a las que podrán disfrutar del aperitivo y de las terrazas y jardines del hipódromo. A lo largo de la jornada se disputarán 5 carreras cada 35 minutos desde las 11:00h de la mañana.

La gran cita será la prueba de Premio asociación de hipódromos de España, con siete ejemplares de cuatro años en adelante, los cuales tendrán que abordar 2.000 metros de distancia, y entre los que se encuentran nombres con gran historial deportivo como Céfiro, Another Day of Sun, Astronaut o Cossio.

Con un total de 5 carreras

Las otras pruebas que se disputarán son: Premio Recherché doce potros de 3 años no ganadores en una distancia de 2.100 metros, Premio Vllablanca con 18 potrancas de 3 años no ganadoras, Premio Richal para caballos y yeguas de más de tres años en una distancia de 1.800 metros, y finalmente el Premio Tebas con doce potrancas no ganadoras de tres años que recorrerán 1.600 metros.

Los empleados y los visitantes deberán regirse por un protocolo específico implementado para esta situación atípica. Las entradas se adquirirán exclusivamente vía online a través de la página web oficial, la mascarilla es de uso obligatorio en mayores de 6 años, y existirán dispensadores de geles en diferentes puntos del recinto.

El control será riguroso en espacios con tribunas, paddock, salas de interior o recinto de ganadores para evitar de esta forma grandes aglomeraciones, además, al ser un espacio amplio, ya existe suficiente oportunidad para mantener la distancia de seguridad, siendo estos solos alguno de los procedimientos a seguir.

Además, antes de la apertura oficial y durante la jornada de carreras, todas las zonas por las que los visitantes transitan serán desinfectadas por un equipo de limpieza y desinfectado formado para ello.

