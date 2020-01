La atleta española Sara Andrés, integrante del equipo paralímpico nacional, medallista mundial en Londres 2017 y récord del Mundo en Dubái 2019, explica como a través del pensamiento positivo fue capaz de superar su accidente de tráfico y convertirse en deportista profesional.

“El humor y la risa han sido clave en mi vida, me han ayudado a superar los momentos más difíciles y me rijo por él ahora mismo, no existe día que no haga alguna broma o me ría de mi misma a carcajadas", aseguró la deportista madrileña.

Sara fue protagonista de un taller dirigido a potenciar el pensamiento positivo y la capacidad de resiliencia, donde contó su experiencia vital ante las más de 100 personas procedentes de las distintas empresas participantes en el programa Healthy Cities by Sanita s , iniciativa de la que la atleta es Embajadora.

El humor, imprescindible

Durante el taller, que se enmarca en el mes del Bienestar Emocional, los asistentes pudieron aprender de la mano de la propia Sara, con el apoyo del psicólogo Andrés Córdoba, cómo afrontar situaciones traumáticas, así como técnicas para poder superarlas haciendo uso de la psicología positiva.

Como apunta el psicólogo y conductor del taller la psicología positiva “busca potenciar las emociones positivas, tener compromiso con las tareas que realizamos, potenciar las relaciones personales, buscar un significado a lo que hacemos y reconocer nuestros logros".

La jornada concluyó con diferentes actividades de risoterapia, técnica psicoterapéutica que ayuda a generar beneficios mentales y emocionales a través de la risa.

Saúl Craviotto y Chema Martínez

El taller protagonizado por Sara Andrés se enmarca dentro de la iniciativa Healthy Cities by Sanitas, que en esta quinta edición aborda una temática de salud distinta cada mes. En este sentido, en diciembre se celebró un showcooking organizado con Saúl Craviotto y en octubre el atleta Chema Martínez lideró un entrenamiento en el parque del Retiro.

El programa busca involucrar a compañías, empleados, instituciones públicas, ONG, asociaciones y fundaciones con dos objetivos: promover hábitos de vida saludables y crear espacios urbanos sostenibles.

La iniciativa dio el pistoletazo de salida el pasado mes de septiembre y se extenderá hasta el próximo mes de junio. Este año, el proyecto está abierto a más de 160.000 empleados de las 40 empresas, a los que se ha propuesto el reto de caminar 10.000 pasos diarios durante 9 meses. Si se cumple este objetivo, Sanitas hará una donación a un proyecto de regeneración urbana.

