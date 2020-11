El piloto español Chus Puras y su equipo Sarup Motorsport han decidido dar un paso atrás y renunciar a acudir al próximo Rally Dakar en 2021, debido a las incertidumbres provocadas por la pandemia del coronavirus.

El cántabro, que en la última edición del raid más duro del mundo consiguió un meritorio 6º puesto en la categoría Side by Side, tenía como objetivo usar esa experiencia para ir a por la victoria en dicha modalidad este año. Sin embargo, el actual contexto ha impedido que Puras se prepare al máximo para ello y reúna las condiciones necesarias para el asalto a la victoria , por lo que el equipo emitió un comunicado junto al piloto posponiendo el intento para 2022.

El motivo principal es que les fue imposible conseguir una unidad del Can Am X3, clave para armar un coche ganador para el Side by Side. Además, el propio Puras confirmó que la situación actual también ha influido, pues no era el entorno propicio para trabajar en los medios técnicos para ir a por el primer puesto.

"Participar en la próxima edición del Rally Dakar va a ser imposible. La situación económica y sanitaria mundial me obligan a ser muy prudente y responsable en todo lo que hago," lamentó el cántabro.

Con la mente en el futuro

El piloto se mostró animado con la temporada 2021, que "está a la vuelta de la esquina," y con ganas de "afrontarla de un modo ambicioso y arrancar con fuerza desde el fin de esta pesadilla." Pese a la renuncia a la próxima edición del Dakar , Puras aseguró que su nuevo equipo, al que se sumó en mayo de este mismo año, "sigue trabajando al 100% en los próximos proyectos del 2021, tanto en el mundial de bajas como en otras carreras de raids incluido el Dakar 2022."

"Sarup Motorsport quiere apostar por este tipo de competición y a la vez trabajar también con pilotos jóvenes para acercarlos a este apasionante mundo de los raids. Hay que seguir trabajando duro y preparándose físicamente como siempre, porque las oportunidades llegan cuando menos te lo esperas," afirmó Puras respecto a la posibilidad de sumar nuevos pilotos y vehículos a su nueva escuadra.

Además, Chus Puras no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer el apoyo a sus patrocinadores, entre los que se encuentran el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Laredo, Ventanas ARSAN, Neumáticos Hoznayo y Grupo Blendio. Su intención era mantener su apoyo para 2021, incluyendo el Rally Dakar, pese a la situación de incertidumbre, pero el cántabro tuvo un bonito gesto al pedirles que destinen ese dinero a otras causas.

"Lo agradezco de verdad, pero personalmente prefiero que todos los recursos de patrocinio se empleen este año en combatir la pandemia y ayudar a los sectores más castigados. Estamos cerca de que llegue la vacuna y soy optimista de que todos volvamos pronto a disfrutar juntos de las carreras y afrontar los nuevos retos empresariales y deportivos," concluyó.

