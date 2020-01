Un año más la ciudad israelí de Tel Aviv se viste de gala para albergar la primera prueba del circuito mundial de judo, un Grand Prix que tendrá lugar entre el jueves 23 y el sábado 25 de enero, y en el que se darán cita un total de dieciséis judokas españoles, entre los que no estarán grandes nombres como el de Nikoloz Sherazadishvili, Julia Figueroa o María Bernabéu.

En categoría femenina, diez serán las mujeres nacionales que busquen subir a lo más alto del podio. Mireia Lapuerta y Cinta García competirán en categoría -48 Kg, Nina Estefania Esteo y Laura Bajo lo harán en -52 Kg, Jaione Equisoain intentará colgarse la medalla en -57 Kg, Cristina Cabaña e Isabel Puche pelearán en -63 Kg, Ai Tsunoda y Sara Rodríguez participarán en -70 Kg, mientras que Sara Álvarez cierra la lista en +78 Kg.

Por su parte, en categoría masculina habrá seis representantes. David García y Daniel Pérez saltarán al tatami en -66 Kg, Salvador Cases lo hará en -73 Kg, Alfonso Urquiza y José María Mendiola se enfundarán el judogui en -81 Kg e Irinel Vasile Chelaru competirá en +100 Kg.

Quienes no estarán en el Grand Prix de Tel Aviv son los judokas españoles que esta temporada pelearán por estar presentes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 . Con la clasificación casi garantizada por ranking olímpico, Julia Figueroa (-48 Kg), Ana Pérez Box (-52 Kg), María Bernabéu (-70 Kg), Francisco Garrigós (-60 Kg) y Alberto Gaitero (-66 Kg), además de un Nikoloz Sherazadishvili (-90 Kg) que ya tiene plaza segura, han decidido no asistir a la ciudad israelí para preparar a fondo el Grand Slam de París que tendrá lugar en dos semanas y que otorgará un mayor número de puntos en la carrera por estar en la capital nipona el próximo verano.

Laura Martínez Abelenda tampoco estará en Tel Aviv, pero sí en París. Sin embargo, su situación es diferente a la del resto de los deportistas españoles, ya que pese a estar clasificada entre las mejores del ranking de su categoría, -48 Kg, actualmente ocupa el puesto ocho con 3.470 puntos, se encuentra por detrás de Julia Figueroa, cuarta con 4.167 puntos, y sólo una de las dos podrá asistir a Tokio.

Sara Álvarez, quien sí estará en Tel Aviv, actualmente también cuenta con una plaza para los Juegos Olímpicos, pero por cuota continental, algo que le obliga a disputar todos los torneos posibles para sumar un mayor número de puntos que le permitan garantizar su billete para la cita japonesa del próximo verano.

Como es habitual en las pruebas del IJF World Tour, la competición se desarrollará en tres jornadas. Arrancará el jueves con las categorías de -48 kg, -52 kg y -57 kg femeninos, así como las de -60 kg y -66 kg masculinos.

El viernes entrarán en escena las mujeres que compiten en -63 kg y -70 kg, así como los hombres de -73 kg y -81 kg. Por último, el sábado concluirá el campeonato con las chicas de -78 kg y +78 kg, y los chicos de -90 kg, -100 kg y +100 kg.

