Cada prueba del calendario mundial de judo que disputan los deportistas españoles, es un paso más en su larga pelea por estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Todavía queda mucho hasta que en mayo de 2020 se cierre el ranking que decida quiénes estarán presentes en la capital japonesa, pero lo cierto es que a día de hoy siete son los judocas nacionales que tienen serias opciones de clasificarse para la cita olímpica.

Laura Martínez, Ana Pérez, María Bernabéu, Francisco Garrigós, Alberto Gaitero y Nikoloz Sherazadishvili mediante el ranking olímpico, así como Sara Alvárez a través de la cuota continental, son los representantes españoles que actualmente poseen la condición de clasificados. Sin embargo, España no estará presente en la competición por equipos, puesto que no cuenta con representante en categoría +90 kg masculina.

Durante todo este duro camino que concluirá en Tokio, Laura Martínez y Julia Figueroa , en categoría -48 kg, mantienen una lucha particular por ver cuál de las dos estará en la ciudad nipona el próximo verano. La joven madrileña, cuarta en el ránking olímpico con 3.270 puntos, se sitúa un puesto por delante de la cordobesa, que ocupa la quinta posición con 3.005 puntos.

Aún quedan muchas paradas del circuito mundial para que ambas deportistas continúen sumando puntos y la cosa todavía puede cambiar. Sin embargo, si las dos logran clasificarse, solo una de ellas podrá estar presente en Japón, siendo tarea de la Real Federación Española de Judo, decidir quién se pondrá el judogi en busca de una medalla olímpica.

Presentes en Rio 2016

María Bernabéu y Fran Garrigós en categorías -70 kg y -60 kg, respectivamente, están cerca de repetir la hazaña de participar en unos Juegos Olímpicos, pues ambos ya estuvieron en Rio de Janeiro en 2016. De hecho, la judoca de Salamanca estuvo muy cerca de lograr la medalla de bronce en la ciudad brasileña, algo que buscará en Tokio si finalmente consigue clasificarse.

La salmantina ocupa actualmente el puesto 15 del ránking olímpico con 2.084 puntos y con una amplia ventaja sobre sus perseguidoras, algo que podría seguir aumentando si la española firma buenas actuaciones en los eventos venideros.

Por su parte, muy mal se le tendría que dar Fran Garrigós para no estar en sus segundos Juegos Olímpicos. El madrileño, a día de hoy, se sitúa quinto en la lista de clasificados para Tokio con 2.873 puntos y de llegar a la capital nipona buscaría mejorar su participación en Rio, donde no pudo superar la primera ronda.

Niko Sherazadishvili, la gran baza

Con 5.591 puntos Nikoloz Sherazadishvili ocupa el número uno del ránking mundial y olímpico, siendo la gran baza del judo nacional no solo para estar presente en Tokio 2020, sino para devolver este deporte a lo más alto del podio, ese lugar al que ya llegó Isabel Fernández en Sydney 2000, pero que no desde entonces no ha vuelto a tener representación española.

Si en -90 kg es casi segura la presencia de Niko, quienes también lo tienen prácticamente hecho son Alberto Gaitero en -66 kg y Ana Pérez Box en -52 kg. El vallisoletano, gracias a su gran temporada, se sitúa tercero de su categoría en la carrera por estar en la cita olímpica, con 3.008 puntos, mientras que la alicantina es sexta del ranking olímpico con 2859.

Por último, encontramos a Sara Álvarez. Actualmente, la judoca española que compite en +78 kg se encuentra clasificada para la cita japonesa por cuota continental, ya que en el ranking olímpico se sitúa en vigésimo novena posición.

Siguiente objetivo

Para poder estar en Tokio 2020, los deportistas nacionales tienen que continuar con el gran nivel que están demostrando para seguir sumando esos puntos que certifiquen su clasificación cuanto antes. Y eso pasa por realizar un buen papel tanto en el Grand Slam de Osaka que se celebrará entre el 22 y el 24 de noviembre como en el Masters de Qingdao del próximo mes de diciembre.

En este último evento del año, competición que más puntúa tras el Mundial, solo estarán presentes los dieciséis mejores judocas del ranking mundial en cada categoría. Sin embargo, esto no será un problema para los deportistas españoles inmersos en el periodo de clasificación olímpica puesto que todos, a excepción de Sara Álvarez estarán presentes en la localidad china del 12 al 14 del próximo mes.

practicodeporte@efe.com