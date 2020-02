Tras los grandes resultados en el Premier League de París, donde el equipo español conquistó cinco medallas, los karatekas nacionales absolutos ya están listos para afrontar la segunda gran cita de la temporada, el Premier League de Dubái que tendrá lugar del viernes 14 de febrero al domingo 16.

Sandra Sánchez y Damián Quintero , con la clasificación para Tokio 2020 asegurada, donde esta disciplina se estrenará en unos Juegos Olímpicos, y tras colgarse el oro y la plata, respectivamente, en la capital francesa, encabezan la lista de los veintiocho deportistas españoles que estarán presentes en Dubái. Junto a la talaverana y el malagueño, en la modalidad de kata también estarán Marta García, Lidia Rodríguez y Raquel Roy, en categoría femenina, así como Pepe Carbonell y Sergio Galán, en masculina.

Además, la delegación española contará con dos grupos que competirán en kata por equipos. En mujeres, las representantes nacionales serán Lidia Rodríguez, Raquel Roy y Marta Vega, que en París conquistaron el oro, mientras que en hombres Sergio Galán, Pepe Carbonell y Alejandro Manzana buscarán repetir la gran actuación en la ciudad gala, donde se subieron al segundo escalón del podio.

Al igual que en kata, también habrá representación española en kumite. Diecinueve serán los karatekas nacionales en esta modalidad, siendo diez chicas y nueve chicos. Nadia Gómez y Gema Morales competirán en categoría -50 kg. En -55kg lo harán Carlota Fernández y Ruth Lorenzo. Cristina Ferrer y María Espinosa participarán en -61 kg, mientras que Adriana Gil y Cristina Vizcaíno lo harán en -68kg. Por último, María Torres y Laura Palacio estarán en +68 kg.

Get ready for the Karate 1-Premier League Dubai ??????

The best karatekas in the world will be there. And you ??

?? https://t.co/vjCTTFct4Z#Karate ?? pic.twitter.com/M00Fjx9ocM