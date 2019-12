El club London Roar, en el que compite la española Mireia Belmonte, se ha proclamado subcampeón de la Liga Internacional de Natación (ISL), tras la última reunión del circuito celebrada este fin de semana en Las Vegas (Estados Unidos) donde se impuso el Energy Standard.

En el cómputo global fue primero el Energy Standard con un total de 453,5 puntos, seguido con 444,0 del London Roar, aunque el club de la badalonesa fue el que obtuvo mejor puntuación en las pruebas femeninas con 220 puntos, media unidad por delante del Cali Condors, tercero en la clasificación general. La competición ha sido en piscina de 25 metros.

La campeona olímpica, que nadó tres pruebas, obtuvo su mejor resultado en los 200 mariposa al llegar segunda tras una gran remontada con un tiempo de 2:05.82, sólo superada por la estadounidense Hali Flickinger con 2:05.12.

Apenas unas horas antes Belmonte terminó quinta en los 400 libre con 4:02.18, prueba en la que se impuso la australiana Ariarne Titmus con 3:56.21.

El viernes, la nadadora catalana se estrenó en la piscina de la ciudad del juego con la cuarta posición en los 400 estilos con un crono de 4:28.60, prueba en la que dominó la estadounidense Melanie Margalis con 4:24.15.

El nadador mejor valorado (MVP) ha sido el estadounidense Caleb Dressel, del Cali Condors, con 121 puntos, seguido de la sueca Sarah Sjostrom, del Energy Standard, con 92. Mireia Belmonte ha sido cuadragésima, de un total de 108 competidores, con 32.

La mejor valorada del London Roar ha sido la australiana Emma McKeon, tercera con 67 puntos.

Mireia Belmonte venía de participar la semana pasada en la reunión de Amsterdam , donde nadó por debajo de la mínima en 1.500 libre obteniendo la preclasificación olímpica.

