El nadador malagueño Christian Jongeneel ha entrado en el selecto grupo de personas que han logrado atravesar a nado el Estrecho de Molokai, que separa la isla del mismo nombre de la Oahu, en Hawái, tras superar con éxito dicho reto solidario.

Christian, uno de los nadadores de larga distancia más destacados de esta disciplina en el panorama internacional, ha finalizado esta travesía incluida en el circuito 'The Oceans Seven' después de diecinueve horas en remojo y 55 kilómetros.

Después de lidiar con grandes olas, diferentes especies marítimas potencialmente peligrosas, como los tiburones, y pese a las cambiantes condiciones meteorológicas, Jongeneel consiguió llegar hasta Oahu, donde declaró que ha sido un reto muy complicado.

"Al principio todo iba bien. Los primeros doce kilómetros fueron rápidos, pero ya a mitad de la travesía me encontré con unas corrientes muy fuertes y casi no avanzaba. Cada vez que paraba para beber, el océano me arrastraba muchísimo y ha sido especialmente dura toda la travesía”.

La fuerza de las mareas, además del viento, ha sido su gran handicap, pero su mentalidad le ha permitido relativizar estos riesgos y, como él mismo expresó antes de salir, “mi miedo siempre ha sido perder la esperanza en las personas… porque eso significaría perder la esperanza en mí mismo, en mis posibilidades para lograr este reto. Y eso no ha ocurrido, al contrario, estoy más que motivado y con fuerzas para seguir imponiéndome retos y seguir ayudando a las personas más desfavorecidas”.

Brazadas Solidarias

Jongeneel, a través de la organización de la que él mismo es impulsor, “Brazadas Solidarias”, tiene como objetivo con este nuevo reto recaudar fondos para instalar plantas potabilizadoras de agua en colegios de secundaria de áreas rurales en el distrito de Anantapur, en la India, un proyecto que cambiará la vida a más de 1.500 niños y niñas que habitan en esta región, una de las más desérticas de la India.

La asociación colabora con la Fundación Vicente Ferrer, que realiza una gran labor en el país asiático y se ha marcado como objetivo la recaudación de 15.000 euros. Instituciones y empresas ya han apoyado el proyecto, pero también se puede colaborar con microdonaciones individuales antes y durante el reto de la Oahu-Molokai.

Gran trayectoria

Christian Jongeneel es un caso único en la natación española. Superada su etapa de competición de alto nivel en las piscinas, el malagueño compagina ahora su vida profesional con su vida deportiva, con esfuerzo, sin perder nunca las ganas y la motivación por superarse y haciendo frente a retos extraordinarios a través de mares y océanos de todo el mundo.

Anteriormente, había cruzado el Estrecho de Gibraltar, que le pareció poco y lo dobló, hizo un ida y vuelta; nadó de Inglaterra a Francia por el Canal de la Mancha; cruzó el estrecho de Cook (Nueva Zelanda); hizo la travesía Al-Assad de Siria; atravesó el Canal de Santa Catalina infestado de tiburones (California); se adentró en la Puerta de la India (Mumbai); le dio dos vueltas a la isla de Manhattan en Nueva York (93 kilómetros); e incluso nadó de Tenerife a Gran Canaria en la que ha sido su última gran hazaña.

