El Maratón de Chicago, que estaba previsto para el domingo 11 de octubre, también se suspende debido a la pandemia de la covid-19 y deja a Londres como la única carrera de los llamados 'World Marathon Majors' que sigue adelante con su celebración.

La carrera estadounidense es una de las masivas del mundo. En 2019 reunió a 45.000 corredores más 1,7 millones de espectadores en sus calles, según cifras de la organización, para presenciar la victoria, con récord mundial de la keniana Brigid Kosgei.

El Maratón de Chicago ofrece a todos los inscritos la devolución del precio de su dorsal o renovarlo gratuitamente para las ediciones de 2021, 2022 o 2023.

De los seis 'majors', la denominación que engloba a los seis maratones más importantes del mundo, solo se ha podido disputar este año el de Tokio, que se celebró el pasado 1 de marzo aunque en formato reducido con solo corredores de elite.

El Maratón de Nueva York , que se iba a celebrar el 1 de noviembre, ya anunció hace varias semanas que no se llevaría a cabo, igual que Berlín el 27 de septiembre y Boston, que del 20 de abril se aplazó al 14 de septiembre y posteriormente se canceló definitivamente.

De esta forma, el único 'major' que resiste es Londres, que se aplazó del 26 de abril al 4 de octubre y cada vez parece más difícil su celebración debido a la crisis sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus.

The 2020 Bank of America Chicago Marathon, scheduled for Sunday, October 11, and race weekend activities have been canceled by event organizers and the City of Chicago in response to the ongoing public health concerns brought on by the coronavirus pandemic. pic.twitter.com/ASTBlFbIEX