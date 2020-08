La duodécima edición del 'Edp Bilbao Night Marathon', el maratón nocturno de la capital vizcaína programado para el 24 de octubre, ha sido aplazado al 23 de octubre de 2021 a causa de la evolución de la crisis sanitaria del COVID-19", según anunciaron este jueves los organizadores.

La 'Edp Bilbao Night Marathon', que el pasado año reunió en todas sus pruebas a 13.500 corredores procedentes de 56 países y que hasta ahora se mantenía en la fecha programada , ha propuesto a los corredores ya inscritos guardar su inscripción para el próximo año o solicitar la devolución del importe.

Para paliar la ausencia de la carrera la organización ha dispuesto la posibilidad de "disfrutar de la carrera de manera virtual" entre los días 24 de octubre y 1 de noviembre próximos.

Para ello los participantes deberán seleccionar una de las cuatro distancias -5 kms, 10 kms, media maratón o maratón completa- y un día para realizarla y descargar la aplicación oficial de la carrera, que servirá como 'chip' para registrar el tiempo obtenido.

Las inscripciones de esta prueba virtual tendrán un coste de cinco euros de los cuales uno se destinará a la ONG o asociación que el participante elija al apuntarse entre Unicef, Caritas Bizkaia, Fundación Síndrome de Down, Aspanovas y Adela.

