Huelva se viste de gala este fin de semana para acoger el Campeonato de España Absoluto y Sub-11, una cita que reúne a las mejores raquetas del país, con contadas excepciones en el individual femenino.

Pese a la ausencia de Carolina Marín o Beatriz Corrales, las pistas del Polideportivo Municipal Andrés Estrada congregarán del 27 al 29 e noviembre a lo más granado del bádminton nacional.

"Será un gran torneo para ver la evolución de nuestras deportistas", apunta el seleccionador nacional Ernesto García.

Para él "hay jugadoras muy competitivas, hay mucha igualdad entre las que van a competir y será interesante ver cómo gestionan la posibilidad de proclamarse campeonas de España, un título que últimamente ha estado reservado a jugadoras del Centro de Alto Rendimiento".

El cuadro masculino

En el cuadro masculino destaca por encima de todas la presencia de Pablo Abián, quien no solo defiende la corona, sino que no pierde ante un jugador nacional desde hace más de una década, aunque no hay que olvidar a Kike Peñalver, el segundo favorito a alzar el trofeo.

Ernesto García apunta que "Pablo quiere seguir sumando títulos a su extenso palmarés y Kike, acude con ansias de ser el primer jugador que gana a Pablo en un Campeonato de España. Eso sí, también tendremos la posibilidad de ver a jugadores que se entrenan en el CAR y otros habituales del Masters nacionales, que harán que la prueba individual masculina sea muy igualada".

El doble masculino también llenará de emoción las pistas del Andrés Estrada, con Pablo y Javi Abián como los rivales a batir: "Vuelven a medir sus fuerzas con el resto de parejas. Ya llevan unos cuantos títulos y quieren el cuarto consecutivo", explica García.

"Enfrente tendrán rivales fuertes, parejas que vienen pisando fuerte, nuevas y más jóvenes... pero la experiencia es un grado y habrá que ver si son capaces de arrebatar el título a los favoritos", añade.

El doble mixto apunta a ser la prueba más igualada, pese a que Alberto Zapico y Lorena Uslé vienen de salir vencedores de las últimas dos ediciones: "Es una de las parejas favoritas, pero va a ser una prueba muy igualada y puede saltar la sorpresa".

Los más pequeños

El mismo escenario acogerá estos días el Campeonato de España Sub-11, que pese a la disminución en la participación debido a la pandemia, "la calidad está representada en todas las categorías gracias a los deportistas que estaban demostrando mayor nivel en los últimos Masters y torneos territoriales", destaca el seleccionador español.

En cualquier caso, García subraya que en este torneo "lo importante es que estos jóvenes jugadores sigan aplicando en competición aquello que están entrenando, que lo pasen bien y sigan aprendiendo a gestionar las emociones, porque a estas edades cortas tienen que ir progresando en todos esos aspectos".

Por tanto, "podremos hacer un buen seguimiento a estos deportistas, que pueden aprender mucho dentro y fuera de las pistas, ya que tendrán la suerte de disfrutar de ver a jugadores como Kike o Pablo, que están dentro de los 100 mejores del mundo. Eso les hará ver dónde pueden llegar y es muy positivo", añade.

Y los sub-17, con las grandes promesas

Este fin de semana también se disputará el Nacional Sub-17, que concentrará a las grandes promesas del bádminton español en Villanueva de la Vera. En este torneo "contamos con grandísimos jugadores, incluidos unos cuantos de los que acaban de rozar las medallas en el Campeonato de Europa Junior", argumenta Ernesto García.

El técnico considera que "el nivel en esta edad es bastante fuerte". En individual masculino los máximos favoritos son los componentes del equipo nacional Jacobo Fernández y Ruben García.

En individual femenino las máximas candidatas son Lucía Rodríguez y Ania Setién, que vienen de brillar con luz propia en el Sub-19 de Toledo, pero "también habrá otras jugadoras que les pueden plantar cara, como Nikol Carulla o Laura Álvarez".

