24 may. 2019

Un total de doce equipos competirán por el título de ESL One de Dota 2 en Hamburgo. Foto: ESL/Adela Sznajder

La competición ESL One de Dota 2 celebrará en el Barclaycard Arena de Hamburgo una nueva edición, entre los días 25 y 27 de octubre, que contará con la participación de los doce mejores equipos del panorama mundial.

Se trata de una competición, que en una nueva ocasión llega de la mano de la compañía de eSports ESL e Intel, el mayor fabricante de circuitos integrados del mundo y pretende convertir a la ciudad del norte de Alemania en la capital mundial de esta disciplina.

Ulrich Schulze, vicepresidente sénior de Producto de ESL, afirmaba que este año, "el objetivo principal es ofrecer la mejor experiencia fan a la apasionada comunidad de Dota 2, convirtiendo el Barclaycard Arena en la puerta de entrada al mundo de los eSports".

A lo largo de los seis días que durará el torneo, los doce equipos se dividirán en dos grupos de seis cada uno, que competirán en una liga al mejor de dos de la que saldrán los ocho mejores. A continuación, del 25 al 27 de octubre, estos equipos jugarán la fase de playoff, empezando por los cuartos de final, en el escenario principal del Barclaycard Arena.

Cuantiosos premios

ESL One Hamburgo 2019 continuará el legado del Dota 2, aseguran desde la compañía de eSports. Un legado que dio comienzo en el año 2014 en el Commerzbank-Arena de Frankfurt y que desde entonces, a contado con los mejores equipos de Dota 2, no sólo atraídos por el premio económico (que este año repartirá un total de 300.000 dólares), sino por el prestigioso título de ESL One.

Este festival, está considerado como el más importante a nivel europeo, tanto es así, que ha conseguido reunir desde su concepción a una media de 100.000 visitantes en algunos de los lugares más emblemáticos de Europa, Norteamérica y Asia, siendo ya parte importante de la comunidad de los eSports.

Arte paralelo

Asimismo, los aficionados de Dota 2 tendrán la oportunidad de disfrutar del nuevo "Artist´s Alley" (callejón del artista), lugar en el que podrán convertirse en parte activa del mágico mundo del MOBA de Valve.

Este espacio contará con sesiones de firmas de autógrafos con equipos, talleres interactivos y un prestigioso concurso de "cosplay". Algunas de las mejores creaciones se presentarán ante el público y serán evaluadas por un jurado profesional.

Las entradas para acudir a ESL One Hamburgo se pondrán a la venta el sábado 25 de mayo.

