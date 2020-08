El Mundial de Hamburgo y la doble prueba de Banyoles (Girona), que acogerá la Copa de Europa Júnior y el Campeonato de España Élite, son las próximas grandes citas para el triatlón.

Lacompetición internacional de Hamburgo contará con Mario Mola, triple campeón mundial, y Fernando Alarza, bronce en 2016, como principales alicientes del equipo masculino español, debido a la incógnita sobre la presencia del pentacampeón Javier Gómez Noya. El seleccionador español, Iñaki Arenal, confirmó a EFE que el gallego está inscrito para la prueba del 5 de septiembre a la espera de su decisión final.

"No tiene previsto ir, en principio, pero ayer lo inscribí, por si acaso. Hasta ayer todo eran rumores y no fue hasta ayer que se anunció que el mundial se decidía en una sola prueba y dentro de dos fines de semana," explicó Arenal. Por su parte, Noya contestó ayer al ser preguntado al respecto que se lo está pensando porque no le parecen justas las condiciones de la prueba.

"No tenía pensado ir a esa prueba del Mundial. No me parece correcto lo que ha hecho la ITU (Federación Internacional de Triatlón). Me parece bien que se hagan carreras, pero para hacer un Mundial tienes que asegurar que la gente pueda competir en igualdad de condiciones y, ahora mismo, hay países que no pueden ni siquiera viajar a Hamburgo. No me parece justo," explicó a EFE el triatleta.

La incertidumbre rodea Hamburgo

El Mundial se decidirá en una única prueba sprint, la mitad de la distancia olímpica, con 750 metros a nado, 20 kilómetros en bicicleta y 5 de carrera a pie. Junto a Mola y Alarza está confirmada la presencia de Antonio Serrat y Roberto Sánchez Mantecón, que completan la delegación española. En cuanto al equipo femenino, Arenal ha convocado a Miriam Casillas (olímpica en Río 2016), Anna Godoy (campeona de España sprint), Sara Pérez y Xisca Tous, además de inscribir a la también olímpica en Río Carolina Routier.

"Alarza está bien, el domingo ganó bien el campeonato de España sprint. Y Anna Godoy puede aspirar a meterse entre las primeras diez," afirmó el seleccionador. Sin embargo, sabe que "ahora mismo hay mucha incertidumbre" porque "hay gente a la que el confinamiento le ha sentado bien y a otra, no. Y en poco más de una semana no es posible preparar esta prueba."

La imposibilidad de viajar de la mayoría de triatletas estadounidense, australianos y canadienses, sumada a la escasa participación suramericana y asiática que se espera, hacen que los participantes vayan "un poco a la aventura," según Arenal, que cree que "el desenlace de este Mundial es una incógnita absoluta."

Doble prueba reducida en Banyoles

Por su parte, la ciudad gerundense de Banyoles acogerá los días 5 y 6 de septiembre la Copa de Europa Júnior y el Campeonato de España Élite, en una doble prueba que ha visto limitado su aforo, eliminando las pruebas populares, para reducir las aglomeraciones de personas y seguir el protocolo sanitario que han establecido conjuntamente el Ayuntamiento y la Federación Española de Triatlón (FETRI), con la colaboración de la Federación Catalana de Triatlón y las autoridades sanitarias.

El sábado 5 se celebrarán por la tarde las pruebas de categoría masculina y femenina del Campeonato de España Élite, en el que participarán 150 deportistas, mientras que el domingo 6 tendrán lugar la Copa de Europa Júnior y la prueba mixta del campeonato doméstico, que además será la primera jornada de la Liga Nacional de Clubes, con una afluencia de 250 triatletas. Esta afluencia reducida de 400 atletas ha supuesto la suspensión de pruebas populares como el Triatlón de Cataluña, que afrontaba su 36ª edición, según informa la FETRI.

"Estamos trabajando codo a codo con la FETRI para garantizar la seguridad tanto de los participantes como de los voluntarios. Este año no vamos a vivir un fin de semana con miles de deportistas porque la situación actual no lo permite, pero estamos convencidos de que Banyoles organizará de nuevo un triatlón internacional de gran nivel," declaró el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Banyoles, Jordi Congost.

"Con esto, el triatlón español habrá cumplido con sus dos campeonatos de España de Triatlón individual y habrá activado la Liga, como un paso de vuelta a la nueva normalidad," valoró Jorge García, director de competiciones de FETRI.

Nuevas medidas de seguridad

Las dos pruebas de Banyoles contarán con un nuevo y estricto protocolo de seguridad sanitaria. Entre las medidas, destacan la limitación de participantes en cada prueba, los circuitos únicamente en torno a la zona del Lago Banyoles o el acceso restringido a la zona de la organización. También han aprobado otras medidas que se están volviendo cotidianas en toda la sociedad, como controles de temperatura a deportistas, voluntarios y organización, obligatoriedad de la mascarilla y refuerzo en los servicios de limpieza y desinfección.

Los deportistas también tendrán que cambiar algunos de sus hábitos para poder competir con todas las garantías. Los vestuarios y el servicio de fisioterapia de después de las pruebas desaparece, mientras que el avituallamiento se modificará para evitar contactos. Por su parte, los voluntarios tendrán una zona de actuación delimitada para evitar movimientos de gente innecesarios.

Por último, el público podrá asistir, pero con un aforo limitado y en un área específica en el que no podrán tener contacto con deportistas o voluntarios. Primeros pasos para la vuelta a la normalidad del triatlón tanto en España como en Europa.

