Numerosas personalidades del mundo del deporte como Fernando Alonso, Carolina Marín o Damián Quintero se han unido al reto #FruitImpact, promovido por la Fundación Gasol para fomentar el consumo de fruta entre los más pequeños.

La Gasol Foundation, liderada por su presidente Pau Gasol, lanzó recientemente el reto #FruitImpact, con el que buscaban convertirse en un reto viral en redes para que los más jóvenes se conciencien mientras lo pasan bien. El 'challenge' consiste en tratar de encestar en una bolsa de tela tres clementinas desde una distancia cercana a la del tiro libre, para promover un mayor consumo de fruta.

The simple act of buying a box of clementines can create a big impact on our society and environment. #fruitimpact??https://t.co/7zrhgctztq pic.twitter.com/JcH1uw2u2Z