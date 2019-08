Las deportistas españolas Marta Xargay, Jennifer Hermoso, Alexia Putellas, Eli Martínez, Patricia García y Anne Fernández de Corres posaron para la revista Vogue España para el nuevo número de septiembre donde esta vez la revista dedica un especial al deporte femenino.

Las seis estrellas han sido elegidas por su trayectoria en sus respectivos deportes y por ser un ejemplo para las siguientes generaciones. Todas han querido compartir con la revista su experiencia y reflexión sobre la situación de las mujeres en el deporte, destaca la publicación.

La 'chica maravilla' del baloncesto

Marta Xargay, que nació en Girona en 1990, es considerada como una de las mejores jugadoras de baloncesto de Europa, ganadora de tres medallas de oro continentales, la última este mismo verano, dos de plata (una mundial y otra olímpica) y dos bronces con España, además de 14 títulos a nivel de club y dos temporadas en la NBA femenina.

Con este palmarés asegura a la revista que ella sigue siendo la misma pero que no se acostumbra a ganar. "He evolucionado, pero aún disfruto de este deporte. Eso no lo he perdido", comenta la jugadora del Dynamo Kursk. Pese a todo, se sigue sorprendiendo cuando las niñas se acercan a ella después de los partidos.

Marta Xargay declara sobre la situación del deporte femenino que echa en falta un mayor seguimiento en los medios de los logros de las jugadoras españolas. Lleva cinco temporadas fuera y en abril llegó a la Final Four de la Euroliga, sin embargo, pocos medios se interesaron por su hazaña.

"Es un poco triste, porque solo se sabe de nosotras cuando estamos con la selección. No nos quejamos de lo que tenemos, pero ese trabajo también tiene que verse y no solo en los momentos buenos", declara Marta Xargay.

Caras del fútbol femenino

Las futbolistas del Barcelona Jennifer Hermoso (Madrid, 1990) y Alexia Putellas (Mollet del Vallés,Barcelona, 1994) comparten el pensamiento de la jugadora de baloncesto y piensan que se han ganado un reconocimiento y no quieren ser noticia de un día.

"Entre todos le estamos dando la vuelta a la situación para ocupar el lugar que merecemos", asegura Alexia Putellas.

Cada vez es más alta la cifra de futbolistas federadas según las estadísticas del Ministerio de Cultura y Deporte, que ya hay 65.000 federadas.

"Cuando empezamos, nosotras solo teníamos un campito de tierra y un balón. Ahora el futuro es prometedor y queremos que el camino sea más fácil", comenta la jugadora de la selección española femenina, Jennifer Hermoso.

Alexia Putellas, que con el BarÇa llegó a la final de la Champions League y participó en el mundial de Francia, es además la futbolista española con más seguidores en las redes sociales: "Que tanta gente te apoye es un orgullo y también una responsabilidad".

Mientras que la madrileña Jennifer Hermoso, autora del gol en octavos del mundial contra las campeonas de Estados Unidos, ha sido el gran fichaje del verano para el Barcelona tras ser máxima goleadora la pasada campaña con el Atlético.

Estrellas del rugby

Eli Martínez (Manlleu, Barcelona, 1988), que acaba de anunciar su retirada, fue diploma olímpico en los Juegos de Rio y se siente muy orgullosa de haber ayudado al rugby a crecer y de llevarlo a competir al más alto nivel. Avisa que: "nunca se deja de ser Leona. Nunca dejaré de pelar por el rugby, porque me ha hecho ser quien soy".

La mayor referente del rugby femenino español y una de las mejores jugadoras del mundo, la madrileña Patricia García, confiesa que no comenzó en este deporte hasta que llegó a la universidad y no sabía ni cómo se pasaba el balón, pero el rugby la cambió completamente.

Una de las promesas del rugby español, la vitoriana Anne Fernández de Corres, con siete años se inició en este deporte y descubrió una forma diferente de ser y vivir.

"Era impensable llegar tan lejos, pero representamos a todo el rugby español y esa presión es positiva, energía para seguir haciendo las cosas bien", comenta la jugadora a Vogue.

A pesar de que no pudieron clasificarse para Tokio 2020, ellas forman parte del club Las Leonas y pueden presumir de ser siete veces campeonas de Europa en modalidad XV y quintas en el último mundial de Seven de San Francisco. Gracias a ellas, más mujeres están interesadas en este deporte.

