El deporte como todas las actividades sufre las consecuencias de la pandemia de la covid-19, en especial el deporte aficionado y federado, como se demuestra en la gran multitud de torneos y competiciones que se han tenido que cancelar debido a las restricciones y exigencias sanitarias, aunque otros han sabido adaptarse y buscar soluciones para poderse celebrar como es el caso del Open Adaptaekwondo.

Organizado por el Club Ilja Sport de Las Palmas de Gran Canaria, esta competición de taekwondo poomsae se celebró de forma online, con carácter inclusivo, con la participación de deportistas con y sin discapacidad.

Su duración fue de catorce días, del 10 al 24 de octubre, y contó con deportistas no sólo de Canarias sino del resto de España y de otros países. En total fueron 28 equipos de 12 países, en especial muchos Latinoamericanos, los que participaron en esta competición.

El torneo, explican sus organizadores, "no dejó fuera a nadie, fue un torneo que se adaptó a los participantes y no al revés, ya que participaron desde campeones y campeonas nacionales, del mundo y continentales, hasta deportistas de nivel amateur".

"No hubo ni árbitros ni jueces, el objetivo era se visualizara el gran trabajo que realizan estos deportistas, y que fuese valorado por los seguidores", explican.

Además, y cómo diferencia frente a otras competiciones, fue una manera de mostrar que es posible que haya una categoría inclusiva, "donde dos deportistas con diferentes capacidades demostraron que pueden realizar conjuntamente una misma actividad sin ningún problema".

Votación popular

Los ganadores fueron aquellos deportistas que obtuvieron más ME GUSTAS, en conjunto entre las publicaciones de Facebook y Youtube. También sirvió el empleo de redes sociales para que los seguidores de unos y otros deportistas compartieran y reaccionaran a todas las publicaciones, para que sus deportistas favoritos pudiesen estar en lo más alto de la clasificación.

Junto a los resultados en las categorías individuales e inclusivas, hubo unos premios especiales, como el que otorgó la web especializada en Taekwondo adaptado y Parataekwondo, Tdkparatodos , que dio el Premio Taekwondo Para Todos al equipo con más participantes en el torneo, que fue para el Club Inder Envigado de Colombia, que participó con doce deportistas.

Otro de los premios, fue el denominado como TOP LIKE, éste se otorgaba al deportista que obtuvo más Me Gustas entre todos los participantes, la taekwondista griega Dimitra Korokida, que lo hizo en la categoría de Silla de Ruedas, y que contó con un total de 871 me gustas.

La clasificación general por equipos se conformó contabilizando todos los Me Gustas de los deportistas de cada club, y fue encabezada por los anfitriones, el Club Ilja Sport con 3.907 Me Gustas, seguido del Club Inder Envigado, con 3.450, y cerró el podio virtual el Club Taekwondo Adaptado Colombia, con 1.572 Me gustas.

Desde la organización se recuerda que en este evento no se valoró el nivel técnico de los participantes, si no la participación y visualización de que cualquier persona tenga las condiciones que tenga, pueden realizar de manera excepcional cualquier tarea, y en este caso el taekwondo, argumentan el club grancanario.

También añaden que esperan realizar una segunda edición y desde el Club Ilja Sport se recuerda que su objetivo es el "de continuar promoviendo y difundiendo el Taekwondo Adaptado y Parataekwondo, a través de ADAPTAekwonDO , su programa de enseñanza del taekwondo para personas con discapacidad.

Equipos participantes

-CLUB ILJA SPORT (ESP)

-TKD SPORTIVA VILA-SECA (ESP)

-TAGYM VALLIRANA (ESP)

- CLUB TAEBEK (ESP)

-NEAS IONIAS ATTIKIS (GRE)

-SATZA MARTIAL ARTS (GRE)

-A.C. VIRONA (GRE)

-OI ATROTOI ANO LIOSION (GRE)

-ACADEMIA LAPA (BRA)

-INSTITUTO IGUAÇANO TKD (BRA)

-EQUIPE FAUSTO FELIZ (BRA)

-1 DAN (BRA)

-TKD 1DREAM FOUNDATION (USA)

-FEDERACIÓN PERUANA TKD (PER)

- LEE PUCALLPA (PER)

-IMRD CHIA (COL)

-LIGA PARALIMPICA FUERZAS ARMADAS (COL)

-YIN SOM KUAN (COL)

-TKD ADAPTADO COLOMBIA (COL)

-INDER ENVIGADO (COL)

-LA PASCUA TKD (VEN)

-TAE SPORT (CHI)

-TOA (ECU)

- OMTKD (MEX)

- SEBIT TKD(MEX)

- HANMEX TKD (MEX)

- LOMAS DE ZAMORA (ARG)

-CHALLENGE & PERSISTENCE (MOR)

practicodeporte@efe.com