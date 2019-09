La delegación española de piragüismo ha clasificado once embarcaciones para las semifinales del Campeonato del Mundo de Eslalon que se disputa en la localidad ilerdense de la Seu d'Urgell.

En la jornada de este viernes se han clasificado el castellano-leonés David Llorente, la catalana Nuria Vilarrubla y los vascos Joan Crespo, Samuel Hernanz y Klara Olazabal, a la búsqueda de sumar nuevos podios a los tres conseguidos en la jornada inaugural y de lograr las tres plazas olímpicas aún en juego para Tokio, informa la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP).

Estas clasificaciones se unen a las seis logradas ayer por Maialen Chourraut, Marta Martínez y Laia Sorribes en K1 ,y Ander Elosegi, Luis Fernández y Miquel Travé en C1, jornada en la que aseguraron la plaza en K1 mujer para la cita nipona.

Esta mañana en la primera eliminatoria masculina de K1 los tres españoles han conseguido el pase directo a semifinal sin incurrir en penalización. Joan Crespo ha terminado séptimo (89.50), David Llorente, noveno (89.72) y Samuel Hernanz, vigésimo séptimo (92.63), en la ronda que superaban los 30 mejores tiempos.

En la primera manga de C1 femenino, que daba el pase directo a semifinal a las 20 primeras, Nuria Vilarrubla ha finalizado en el décimo puesto (110.25 segundos) tras sufrir 4 de penalización por toques en las puertas 14 y 20, y Klara Olazabal (112.27 segundos) en el 16 con 2 segundos de sanción en la puerta 2.

La gallega Ainhoa Lameiro, la joven de 19 años subcampeona del mundo aquí en C1 por equipos, se ha quedado a las puertas de la semifinal tras concluir la primera ronda en el puesto 50 y en el 19 la segunda (121.22 segundos) después de 4 segundos de penalización por infracción en las puertas 14 y 15.

El vasco Joan Crespo, el mejor de los españoles, ha considerado que su rendimiento ha sido "satisfactorio, pese a los errores" ya que le ha permitido colocarse entre los palistas más rápidos de la primera manga.

"He tenido un par de fallos que me han hecho perder tiempo pero, pese a ello, he sido séptimo. Si continuamos en esta línea hay altas posibilidades de estar en la final y de lograr la plaza olímpica para España, así que lucharé por conseguir un excelente resultado y ganarme ser el representante en Tokio 2020", ha valorado Crespo.

El segoviano David Llorente estaba "muy contento por haber roto el hielo haciendo una bajada segura y sin apenas riesgos" que le permitirá disputar las semifinales de su categoría.

"Muchos palistas han arriesgado en esta primera manga pero yo no, ya que mi plan era no cometer fallos, así que celebro haber sido rápido con un estilo de navegación más conservador", opina Llorente, que está impaciente por "ver el nuevo circuito que tendremos el domingo en semifinales y en la final".

Respecto a los próximos objetivos, destaca "que los tres españoles luchemos por hacer de España uno de los mejores 18 países y conseguir esa plaza olímpica para Tokio", además de estar en la final de los Mundiales y conseguir un gran resultado.

La catalana Nuria Vilarrubla ha apuntado que "hay aspectos que podemos mejorar, pero aún así estoy contenta con mi bajada, porque me he sentido fuerte".

Tres medallas por equipos

El Parc Olímpico del Segre, en la localidad ilerdense de La Seu d'Urgell, acoge el Mundial 2019 en el que el equipo que dirige Guille diez-Canedo inició la competición logrando tres medallas por equipos en la jornada inaugural - una de oro en K1 con David Llorente, Samuel Hernanz y Joan Crespo, y dos de plata en C1 con Núria Vilarrubla, Klara Olazabal y Ainhoa Lameiro en mujeres y Ander Elosegi, Miquel Travé y Luis Fernández en hombres.

La bimedallista olímpica Maialen Chourraut comandó ayer la clasificación para semifinales (sábado) de los 6 españoles participantes, junto a ella la obtuvieron Marta Martínez y Laia Sorribes en K1 y Miquel Travé, Luis Fernández y Ander Elosegi en C1.

