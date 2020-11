El mundo del fútbol sigue todavía impresionado por la histórica goleada que la selección española endosó a Alemania este martes en un partido perfecto del equipo de Luis Enrique y que la prensa germana ya ha catalogado como "vergüenza, debacle o desastre" entre otros adjetivos.

Todo lo contrario de lo sucedido en España, ya que aquí los periódicos nacionales han hablado de goleada histórica, de paliza o de baile. Y es que Alemania hacía más de 60 años que no recibía una goleada de este calibre. Y fue ante una España sublime, que jugó uno de los mejores partidos de su historia, reduciendo a Alemania a la nada, a la que bailó y destrozó en 90 minutos magníficos de un fútbol total y con el joven Ferran Torres, de 20 años, como gran estrella.

Fue la trigésima octava victoria de España en Sevilla, en 47 partidos, y fue una de las más importantes por la identidad del rival y por la manera brillante en que se produjo; y fue también, sin duda, la más triste, por la ausencia del público. La gente no pudo disfrutar en directo, en el fantástico Estadio de La Cartuja, de una noche que nadie olvidaremos.

"Histórico, paliza, baile"

El valenciano marcó tres de los tantos y se presentó al mundo entero demostrando que no tiene techo. Los otros tres goles los marcaron Álvaro Morata, que abrió el marcador y al que anularon un gol legal minutos más tarde. Rodri marcó el tercero antes del descanso y la cuenta la cerró Mikel Oyarzabal.

Por lo que respecta a la prensa nacional, el Marca ha abierto este miércoles con el titular "Histórica exhibición ante Alemania", mientras que el AS habla de "paliza histórica". También Sport y Mundo Deportivo van en esa misma línea. El primero de ellos ha titulado "a lo grande" y el segundo ha incidido en lo de "baile histórico".

El propio seleccionador alemán, Joachim Löw, que empieza a estar en entredicho debido a los últimos resultados, habló de "un día negro" para ellos y de que "no funcionó nada. Tenemos que cuestionarnos todo", fueron las palabras del entrenador que llevó a los germanos a conquistar el Mundial de 2014.

También uno de los legendarios capitanes del combinado teutón, Bastian Schweinsteiger, ha sido muy crítico con la actuación del equipo. "Se puede perder ante España, que es un gran equipo, pero no por 6-0 y no de esta manera. Una selección alemana no puede jugar así".

A la final de la Nations League

Con la victoria, España jugará por primera vez la final de esta UEFA Nations League, cuya resolución del torneo será el próximo mes de octubre de 2021 y este miércoles conoceremos ya los cuatro equipos, pero por el momento ya hay dos plazas asignadas: España y Francia. Entre Dinamarca y Bélgica se jugarán una de las que faltan y la otra saldrá de entre Italia, Polonia y Países Bajos, siendo favoritas Bélgica e Italia.

El sorteo de esa final será el próximo mes de diciembre, en la que España estará en esta segunda edición de la Liga de Naciones después de no haberlo podido conseguir en la primera edición.

