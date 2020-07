Aunque Héctor Santos sabe que es muy complicado llegar hasta esos 8.56 de Yago Lamela, que es el actual récord de España, ese es un reto que se pone a largo plazo y para el que va a trabajar.

"De momento llevo buena pogresión, el año pasado superé la barrera de los 8 metros y ahora hay que ir arañando centímetros y escalando un poco en la lista de los saltadores de todos los tiempos para ver hasta dónde puedo llegar", confiesa en una entrevista concedida al Comité Olímpico Español.

Santos, al igual que muchos otros grandes deportistas españoles, entrena en la Resiencia Joaquín Blume de Madrid y lo hace junto al otro gran saltador nacional, Eusebio Cáceres, compañero y rival. "Nos hemos adaptado los dos muy bien. Somos buenos amigos. Entrenar con tu gran rival siempre te hace exigirte un poco más. Siempre nos ayudamos a entrenar, a mejorar. Hay muy buen rollo".

Estar en Tokio, gran objetivo

Ahora se encuentra preparando la clasificación para intentar estar en Tokio, porque al igual que para muchos otros deportistas, Héctor Santos tiene el sueño de ser olímpico. "Ahora lo veo un poco más posible, más cerca. Ojalá pueda ir a Tokio o sino a París en 2024. Si ese momento llega, espero estar luchando por las posiciones más altas", anhela el canguro español.

Aunque también reconoce que están siendo unas semanas y unos meses complicados. "La vuelta ha sido progresiva. No he tenido la suerte de contar con una cinta de correr en casa, entonces el regreso ha sido más duro. Pero bueno, el confinamiento lo he llevado bien. Ahora estoy con muchas ganas de seguir entrenando y de ver qué nos depara esta temporada y la próxima".

Sobre el calendario de competiciones que tiene por delante no hay nada claro. "El gran objetivo del año era intentar clasificarnos para los Juegos de Tokio y el Europeo absoluto de París. Ahora, con todas las cancelaciones, no sé si haré alguna competición esta temporada. Estoy entrenando con calma, sigo recuperándome un poco de la lesión. Voy tranquilo y día a día. Habrá qué ver cómo evolucionamos".

Por último, también aprovecha Santos para agradecer todo el apoyo que recibe del Comité Olímpico español y del presidente Alejandro Blanco. "Es fundamental".

