Ander Mirambell, Paula Raul y Adrián Rodríguez, componentes del equipo español de skeleton, han pasado tres días en Königssee (Alemania) perfeccionando su técnica de salida y marcando los objetivos para la próxima temporada.

Después de cuatro meses sin tocar hielo, el equipo nacional se ha vuelto a encontrar en Königssee, donde los tres pilotos han empezado a preparar la campaña 2020-21.

Ander Mirambell, Paula Raul y Adrián Rodríguez, que participarán en la Copa del Mundo de la IBSF en los próximos meses, se han desplazado hasta Alemania para poner en común sus objetivos de cara a su siguiente aventura y completar tres días de entrenamientos (9-11 de julio), informa la Real Federación Española de Deportes de Hielo (FedHielo)

El trío de pilotos nacionales ha centrado esta primera concentración en mejorar su técnica de salida, además de recuperar sensaciones sobre el hielo tras un tiempo alejados por la situación de alarma provocada por la COVID-19.

Balance positivo

Ander, Paula y Adrián han salido de tierras germanas contentos con el trabajo realizado, y con un balance positivo del progreso durante estos días.

“Estoy muy contento de haber tenido la posibilidad de volver a tocar el hielo, empujar el trineo y trabajar la técnica de salida. Hemos podido corregir algunos errores que cometíamos en los entrenamientos en el CAR de Sant Cugat, sobre todo en el tema del brazo. Hay que tener en cuenta que la salida supone un 30% del resultado final en una carrera de skeleton, por lo que ha sido una suerte poder dar el primer paso de esta nueva temporada y recuperar sensaciones sobre el hielo”, ha explicado Mirambell.

Por su parte, Paula Raul relata sus sensaciones: “Hemos entrenado a doble sesión estos días en Alemania, dando lo mejor de nosotros. Salgo muy contenta del trabajo realizado, ya que he logrado varias marcas personales hasta llegar al 5,35, después de tener que adaptarnos estos meses a las circunstancias por el confinamiento. ¡Afrontamos con muchas ganas los siguientes pasos hasta que llegue el invierno!”

“Estos tres días en Königssee han sido el primer paso de una temporada que se presenta con algo de incertidumbre, pero que encaramos con mucha ilusión. Estoy muy satisfecho con los entrenamientos: me he quedado muy cerca de mi mejor marca personal que obtuve aquí hace justo un año, pese venir de unos meses sin poder hacer ejercicio explosivo. Me voy con muy buenas sensaciones y con ganas de empezar la nueva temporada”, afirma Adrián Rodríguez.

