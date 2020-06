La triatleta extremeña Miriam Casillas, afincada en Portugal durante este confinamiento, admite en una entrevista para el Comité Olímpico Español (COE) que la decisión de aplazar los Juegos de Tokio ha sido la mejor, y que su sueño es volver a “nuestra normalidad” y no a la nueva.

“Ahora mismo mi sueño creo que es sencillo de pensar, mi sueño sería que mañana pudiéramos volver no a la nueva normalidad, sino a nuestra normalidad, que haya una vacuna o una solución para este virus y esto se acabe, que parece que es un poco una pesadilla para todos”, confiesa la triatleta.

A Miriam Casillas, el confinamiento le pilló en Algarve (Portugal), una zona en la que “por suerte, las condiciones han sido un poco mejores” y donde apenas había casos, lo cual “disminuye bastante el riesgo y te hace sentir un poco más segura”, asegura.

Triatleta y médico

Sin haber dejado de entrenar, la triatleta ha adaptado los ejercicios, sobre todo en el primer periodo del estado de alarma para hacer cada día aquello que se podía, y “haber podido entrenar con cierta normalidad bastante pronto”.

En la entrevista, Casillas, graduada en medicina, admite que “ha sido una píldora difícil de tragar” el no haber estado “al pie del cañón” durante estos meses, para cumplir su sueño como médico de ayudar hasta el final. No ha sido posible pues no ha hecho el MIR ni la especialidad.

Durante los años de carrera, la española compaginaba sus estudios con el triatlón y la clasificación para los Juegos de Río, algo que ha conseguido gracias a las ganas de hacer lo que le apasiona y centrarse, o bien en la medicina, o bien en el deporte, sin pensar en el lo demás justo en ese momento, lo que considera “la clave para poder hacer las dos cosas a la vez”.

La mejor opción

Los de Río 2016 fueron los primeros Juegos Olímpicos de Miriam, y para los de Tokio ya está clasificada. Sobre su aplazamiento, la deportista considera que “ha sido la mejor y única opción que había para todos” lo que da tranquilidad al saber que “tengo un año más para poder ser mejor triatleta y poder llegar en las mejores condiciones”, afirma.

Por el momento, la Federación Española de Triatlón ha anunciado la vuelta a la competición a finales de julio con los Campeonatos de España de Triatlón y Duatlón Cross , una noticia “muy positiva”, porque, sí hay suerte, sería un “buen signo de que esto está mejorando para todos”.

"Durante mi carrera deportiva he sentido mucho el apoyo del COE y de Alejandro Blanco, sobre todo con la beca Pódium, siendo cercanos y apoyándonos en lo que pudieran para conseguir lo que es nuestro sueño", palabras de Miriam Casillas .

Una beca Podiúm de la que ya no forma parte, pero que supuso para Casillas un voto de confianza y un impulso y una inversión para lograr la clasificación para los Juegos de Río, por lo que está "muy agradecida", confirma.

practicodeporte@efe.com