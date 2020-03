Son tantos los eventos deportivos que se han ido aplazando y suspendiendo que cuesta creer que se vaya a disputar alguno próximamente, pero por el momento hay algunos de ellos que se mantienen en sus respectivos calendarios, esperando poder celebrarse si la pandemia se va controlando poco a poco.

Es el caso, por ejemplo, del Tour de Francia, cuya organización baraja la posibilidad de que se corra a puerta cerrada si fuese necesario. Lo que sí tienen claro es que, si se puede, la mejor carrera del mundo mantendrá sus fechas previstas. Así lo ha manifestado Roxana Maracineanu, ministra de deportes, quien ha reconocido estar en conversaciones con ASO, la empresa que organiza la carrera.

El Tour, un monumento del deporte

"El Tour es un monumento del deporte, pero es demasiado pronto para decidir, hay tiempo para todo. Ahora tenemos otra batalla más urgente y debemos unir nuestras fuerzas a esta dificultad antes de afrontar la siguiente".

También sigue adelante La Vuelta a España en sus fechas habituales, una prueba que confía en que para el mes de agosto esta pandemia haya remitido y la competición se pueda llevar a cabo sin mayor problema que la falta de preparación de algunos corredores, que no están pudiendo ni competir ni entrenar.

Wimbledon, en duda

En el mundo del tenis, la temporada de tierra batida ha quedado prácticamente ya suspendida, Roland Garros incluido, que ha cambiado sus fechas al mes de septiembre, por tanto, el primer gran torneo que aparece en el calendario es Wimbledon, que se disputa en Londres.

Ya hay rumores de un posible aplazamiento, aunque de momento no hay ninguna decisión y sigue estando programado mientras Gran Bretaña intenta superar la crisis del coronavirus. En el mundo del tenis, de momento, también siguen en marcha el Abierto de los Estados y, justo después, estaría Roland Garros con sus nuevas fechas, aunque habrá que ver si todo esto se puede jugar de una forma más o menos normal.

En el mundo del golf, suspendido ya el Masters de Augusta ahora los rumores empiezan a ceñirse sobre el US Open, programado para el fin de semana del 18 al 21 de junio en Mamaroneck (Nueva York), aunque de momento no hay una decisión oficial y sigue presente en el calendario.

A su vez, la edición 104 de las 500 Millas de Indianápolis, que iban a disputarse inicialmente el 24 de mayo con la presencia por tercera vez en su carrera del español Fernando Alonso, han sido aplazadas al domingo 23 de agosto por la pandemia de coronavirus.

Tampoco se sabe qué ocurrirá con el Campeonato de Europa de Atletismo de París, que está previsto para el mes de agosto y de momento sigue en el calendario. Se trata de una cita importante para este deporte, sobre todo después de la suspensión de los Juegos Olímpicos.

Los Juegos y la Eurocopa, en 2021

No hay que olvidar que además de Tokio 2020, ya son muchas las competiciones que se han ido despidiendo. Es el caso también de la Eurocopa , mientras que no se sabe que terminará ocurriendo con las diferentes competiciones de fútbol y baloncesto, aunque ayer Gran Bretaña ya tomó una decisión importante, la de suspender la temporada del fútbol no profesional, congelándose los posibles ascensos y descensos.

También ha caído el Giro de Italia , que tendrá complicado su disputa por cuestiones de calendario, lo mismo que algunos de los monumentos ciclistas como la Milan San Remo, el Tour de Flandes, la Paris Roubaix o la Lieja Bastoña Lieja. El Mutua Madrid Open de tenis ha sido también cancelado, al igual que el Masters de Augusta de golf.

Lo que está claro es que este 2020 es un año atípico del todo y toca esperar a ver cuántas y qué competiciones se pueden llevar a cabo.

