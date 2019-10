El Val d'Aran by UTMB, la nueva prueba de trail en el corazón de los Pirineos, arranca su viaje con la apertura de inscripciones para una carrera que se celebrará del 3 al 5 de julio de 2020 y contará solo con 4.000 dorsales disponibles.

"El Valle de Aran tiene un potencial increíble para convertirse en un destino de trail running a nivel internacional y trabajamos estrechamente con el equipo del Ultra Trail del Mont Blanc para ofrecer a los participantes una experiencia única con unos recorridos cuidados al detalle. Traer esta carrera aquí es un sueño hecho realidad", explica Xavier Pocino, director de la cita.

Tres carreras

1- Torn dera Val d'Aran (160 km)

En la prueba reina, equivalente al Ultra Trail del Mont Blanc, el corredor completará una vuelta circular a todo el valle en la que entrará en contacto con los cuatro elementos de la naturaleza.

Con inicio y final en Vielha, disfrutará de vistas aéreas desde el techo del Pirineo, se fusionará con la tierra al descubrir las minas y su larga historia y se relacionará con el agua al ir coleccionando lagos.

La prueba garantiza el acceso a cuatro de las carreras del UTMB.

2- Camins de Hèr (101 km)

Presenta un recorrido por las partes más salvajes del Valle de Aran. Parte desde Les, emblema del valle y con una larga tradición de trail. La prueba arranca desde la plaza del Haro hacia el Valle de Toran, una zona salvaje que es una explosión de naturaleza.

Tras sumar más de 1.000 metros de desnivel positivo, el paisaje cambia, desaparecen los árboles y los colores se transforman del verde intenso al rojizo. La prueba asciende hasta los 2.500 metros y ofrece un festival de lagos, cascadas y ríos. La prueba garantiza el acceso a tres de las carreras del UTMB.

3- Peades dera Aigua (55 km)

La hermana pequeña es una carrera diferente a lo habitual. Con salida en Pla de Beret, que también acogerá el Baqueira Beret Trail Festival, es la distancia más corta y pondrá a prueba las piernas de los corredores.

Rápida pero a la vez exigente, con más desnivel negativo que positivo, tiene el agua como gran protagonista puesto que lleva a los participantes a sumar kilómetros entre una gran cantidad de lagos y ríos a las puertas del Parque Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Eventos internacionales

Val d'Aran by UTMB será el quinto evento internacional de la marca francesa junto al originario UTMB Mont-Blanc y el Gaoligong by UTMB (China), Omán by UTMB y Ushuaia by UTMB (Argentina).

En todos ellos, los que acaben ganarán las novedosas 'piedras de running' y podrán obtener una inscripción directa para Ultra-Trail del Mont Blanc sin tener que pasar por el sorteo.

"Este evento mostrará a todo el mundo el lado más conocido de la cordillera de los Pirineos y aportará un valor añadido al mundo del trail running. Este evento está en línea con el objetivo general del UTMB de desarrollar eventos prestigiosos y abiertos a todos en todos los continentes. Bienvenidos a bordo Val d'Aran", dice Rémi Duchemin, CEO de UTMB International.

