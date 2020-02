La Drone Champions League (DCL), la competición oficial de drones, presenta su propio videojuego de carreras con el que se podrá aprender a pilotar estos aparatos e incluso clasificarse para competiciones reales.

El 18 de febrero se estrenará este proyecto desarrollado por THQ Nordic, que estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y Steam (PC y Mac). La experiencia de juego buscará emular lo que experimenta un piloto de drones profesional y aquellos que consigan las mejores puntuaciones se clasificarán para la DCL Draft Selection, donde se elegirá a los participantes que correrán de forma oficial en la competición. Por lo tanto, se trata de un deporte híbrido que combina lo real con lo digital.

"Con DCL - The Game estamos vinculando la experiencia real con los videojuegos. Alguien completamente nuevo puede divertirse mientras que otros podrán poner a prueba sus aptitudes competitivas y convertirse en verdaderos profesionales", declaró Herbert Weirather, CEO de la DCL.

Este videojuego está dividido en cuatro niveles de dificultad para hacerlo accesible a todos los jugadores. Aquellos que tomen contacto por primera vez con un dron podrán aprender las bases de su control en el modo Arcade, mientras que los más experimentados sentirán la complejidad y emoción de las carreras profesionales gracias al modo Acro.

Habrá más de 30 circuitos diferentes disponibles, algunos de ellos recreaciones de los circuitos oficiales de la DCL. Los jugadores también podrán competir en el modo online en carreras de hasta 30 drones simultáneos y personalizar sus aparatos con las más de 100 opciones estéticas disponibles.

Además, los jugadores que busquen un manejo completamente fiel a la realidad podrán jugar con mandos reales de control de drones en las versiones para PC y Mac.

