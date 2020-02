PRIMERAS LÍNEAS:



BLANCO, Alberto (VRAC, 19 caps)

DEL HOYO, Vicente (CR El Salvador, 8)

FUTEU, Thierry (Stade Français, 6)

DÍAZ, José (VRAC, Debut)

JURADO, Nicolás (CR El Salvador, 1)

PINTO, Marco (AS Beziers, 21)

ZABALA, Jon (Anglet Olympique, 11)



SEGUNDAS LÍNEAS:



GUILLAUME, Lucas (SC Albigeois, 18)

MORA, Manuel (Independiente Rugby, 19)

PETERS, Joshua (Blackheath, 6)

WALKER-FITTON, Michael (CR El Salvador, 10)



TERCERAS LÍNEAS:



GIBOUIN, Gautier (USON Nevers, 43)

GUIDO, Juan Pablo (CD Aparejadores, 4)

PAILA, Nathan D. (VRAC, 3)

QUERCY, Frédéric (USON Nevers, 6)

SÁNCHEZ, Víctor (CR El Salvador, 20)

TAULI, Lionel A. ‘Afa’ (UE Santboiana, 11)



MEDIOS:



LINKLATER, Brad (C. Alcobendas Rugby, 30)

MUNILLA, Tomás (AS Beziers, 6)

RUBIO, Lucas (FER, 8)

VINUESA, Gonzalo(CR Cisneros, Debut)

CENTROS:



GIMENO, Alvar (AS Beziers, 18)

NIETO, Nicolás ( Independiente Rugby, Debut)

NUENO, Pierre (Section Paloise, 1)

STEWART, Richard (C. Alcobendas, 12)



ALAS Y ZAGUEROS:



BELL, John-Wessel (VRAC, 3)

CASTEGLIONI, Federico (Independiente Rugby, 26)

CONTARDI, Ignacio (Independiente Rugby, 33)

GOIA, Julen (Ordizia RE, 27)

TAIBO, Baltazar (VRAC, Debut)

MOLINERO, Sergio (CD Aparejadores, Debut)



STAFF



SANTOS, Santiago (Seleccionador)

VELASCO, Miguel (Entrenador)

GUILLÉN, Joel (Delegado)

PÉREZ CORCHADO, José M. (Manager)

ÁLVAREZ, Mar (Preparador Física)

TELLERIARTE, Valentín (Entrenador)

SALVAT, Jacobo (Médico)

MURIAS, Roberto (Fisioterapeuta)

AMICH, Pablo (Fisioterapeuta)