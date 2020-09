La selección española de rugby XV masculino se concentrará este domingo en Guadalajara por primera vez después del parón deportivo provocado por la pandemia mundial.

El rugby español ha ido poco a poco recuperando la normalidad después de la suspensión de toda actividad deportiva en marzo debido al confinamiento. Tras los Leones7s de Pablo Feijoo, el XV del León que dirige Santi Santos será el próximo en ponerse en marcha.

El seleccionador concentrará al equipo en Guadalajara, uno de sus destinos predilectos, del 20 al 27 de septiembre, con el último partido que les queda del Campeonato de Europa en mente, según informa la Federación Española de Rugby (FERugby).

Los jugadores tendrán que pasar las pruebas PCR en Madrid para asegurarse de que todos son negativo antes de partir a Guadalajara, donde comenzarán la preparación de cara al España-Portugal que estaba previsto para el pasado 15 de marzo, última fecha del Campeonato de Europa, y que tuvo que suspenderse por la situación sanitaria.

El técnico aún no ha cerrado una lista en la que habrá muchas de las estrellas de la Liga de División de Honor , aunque debido al actual contexto, la convocatoria no se conocerá hasta el último momento. Esta selección aún no está cerrada y puede haber cambios de última hora, como Santos ha reconocido que ya ha habido respecto a su idea inicial.

Portugal y el Mundial en mente

El esperado retorno en competición oficial del XV del León tendrá lugar el domingo 15 de noviembre a las 13:00h, cuando se enfrentarán en Madrid a Portugal. Este último encuentro del Campeonato de Europa será el que seguramente decida al subcampeón del torneo, por lo que ambos equipos saldrán a dar el máximo.

Los lusos, que acaban de ascender de categoría, ya han demostrado que tienen rugby de sobra para poner en aprietos a cualquiera, y saldrían reforzados si logran el subcampeonato en su primer año tras el ascenso. Por su parte, España ya tiene la mira puesta en el Mundial de Francia de 2023, por lo que una victoria ante Portugal supondría el inicio soñado hacia una clasificación muy dura que comenzará este mismo año. Todo ello depende de que las medidas sanitarias y la evolución de la COVID19 permitan la disputa de un encuentro muy esperado por los leones.

