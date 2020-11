La delantera española Eli del Estal, que ha hecho historia tras conquistar el título de liga en Corea del Sur y ser además proclamada la MVP de la final, aseguró que iba al partido con confianza y "segura" de que iban a ganarlo.

"Creo que ganamos porque fuimos más fuertes mentalmente. Es difícil de explicar, pero antes del partido yo estaba segura de que íbamos a ganar," expresó en una conversación telefónica con Efe.

La cántabra empezó su periplo en tierras coreanas a principios de este año, procedente del RCD Espanyol. A sus 27 años, cruzó el mundo para enrolarse en el Incheon Hyundai Steel Red Angels, que quería sumar una delantera goleadora a un bloque muy consolidado y de gran solidez técnica.

"Jugar en Corea del Sur ha sido una experiencia brutal, como aprendizaje y también en lo personal," afirmó del Estal, que anotó 9 goles en 17 partidos a lo largo del campeonato y se quedó a tan solo uno de la máxima goleadora de la liga, Cho Ji-Na.

Una final frenética

El Incheon llegó a la final por el título tras concluir la temporada regular en primera posición. Su rival, el Gyeongju KHNP, se quedó a tan solo un punto en la tabla, pero contaba con un mejor bagaje en sus enfrentamientos directos, con dos empates y dos victorias.

Tras un empate a cero en la ida, el partido de vuelta fue el que decantó la balanza, con la española como protagonista. Con tan solo 15 minutos de partido restantes,Del Estal recibió un saque de banda en el área y se zafó de su defensora para servir en bandeja el primer gol a Jung Seol-Bin, que solo tuvo que empujarla.

Por primera vez en toda la temporada, las Red Angels se pusieron por delante en el marcador frente a Gyeongju, que tuvo oportunidades para llevarse la final pese a que el campeón llevó la batuta del encuentro. Finalmente, la delantera de Santander sentenció el partido en el descuento tras un desajuste defensivo de sus rivales en un córner.

"El partido fue una locura. Ni en mis sueños imaginaba que iban a salir así las cosas," confesó del Estal, que gracias a su decisiva actuación fue declarada 'Queen of the match'.

Una dinastía veterana

Gracias a este nuevo título de liga el Incheon Hyundai Steel Red Angels suma un total de ocho campeonatos, todos ellos consecutivos, lo que las sitúa con diferencia a la cabeza del palmarés de la WK League. La cántabra fue la jugadora más joven en el once inicial de la final junto a dos viejas conocidas de la Primera Iberdrola : la extremo brasileña Nenem, ex de la EDF Logroño, y la centrocampista Jang Seul-Gi, ex del Madrid CFF. Precisamente ahí está la clave para ella, en la veteranía y la experiencia.

"Es importante la experiencia que tienen sobre el campo. Por ejemplo, la tranquilidad y seguridad que transmite (Kim) Jung-Mi," explicó del Estal en referencia a su portera titular, de 36 años y que acumula 116 internacionalidades con la selección de Corea del Sur.

Además, quiso añadir un factor de éxito más a ese experimentado bloque compuesto en su mayoría por jugadoras asiduas al combinado nacional surcoreano. "El equipo es como una familia. Puede haber roces, como en todas las familias, pero al final esa cohesión es la que te da esa fortaleza mental y marca la diferencia," apostilló.

Tras conquistar Corea del Sur y con un título de liga y un MVP bajo el brazo, Eli del Estal regresará a España para aprovechar el máximo tiempo posible junto a su familia, a la que agradeció "todo el apoyo" que le han brindado a lo largo de una carrera a la que acaba de sumar su primer trofeo. Mientras, está por ver qué sucede con su futuro, tras firmar por tan solo un año con Incheon y estar disponible para renovar o buscar un nuevo reto en el mercado de invierno.

"Sobre mi futuro de momento no sé nada," concluyó.

practicodeporte@efe.com