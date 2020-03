Emilio Sánchez Vicario, una de las leyendas del tenis español, empieza a sospechar que no se podrá jugar en todo lo que queda de 2020 debido a la pandemia del coronavirus.

Así lo manifestó recientemente a través de sus redes sociales. "Es imposible que los jugadores vayan a hacer cuarentenas de hasta 14 días antes de empezar cada torneo", eran las explicaciones que daba un jugador que llegó a ser séptima raqueta mundial.

"No creo que veamos más tenis en 2020. No creo que sea posible", eran las palabras al respecto de todo lo que está sucediendo. Y es que Sánchez Vicario aprovechaba un tweet del exjugador Tomás Carbonell para expresar su opinión, ya que Carbonell opinaba que la temporada se podría alargar un par de semanas más de lo habitual.

Así, Emilio, que dirige a día de hoy la Academia Sánchez - Casal, con delegaciones en Barcelona, Florida, Atlanta y Nanjing, se muestra en la misma línea que Feliciano López, director del Mutua Madrid Open y quien también dejaba entrever el otro día que será muy complicado volver a ver tenis en 2020. "Igual toca empezar de cero en 2021".

Más bien lo que puede llegar a pasar es que si Us Open no se juega no haya más tenis este año y se empiece de 0 en 2021.. https://t.co/U21XYCvZHc