El túnel de viento de Empuriabrava ha mostrado el gran nivel de sus deportistas al colgarse cuatro medallas en el segundo Campeonato Internacional de Vuelo Indoor disputado en Bélgica.

Sus equipos han vuelto a casa con tres oros y una plata, copando los podios de las disciplinas de vuelo dinámico en las que han competido, informa el club de Girona.

Tres oros y una plata

Los combinados de Empuriabrava han sumado un triplete de oros en freestyle, 2 way Dynamic y 4 way Dynamic y han conseguido también una plata en 2 way.

El figuerense Dani Gallego ha ganado la medalla de oro en freestyle. Asímismo, ha repetido posición en 2 Way (vuelo dinámico en pareja), donde ha competido con su compañero César Rico y en grupo, en la categoría 4 way (vuelo dinámico en grupo), esta vez con los atletas Josh O’donoghue y Lewis Hard, también del túnel de viento de Empuriabrava.

Los cuatro voladores forman parte de las selecciones nacionales de vuelo indoor de España e Inglaterra. La pareja inglesa además vuelve a casa también con una plata en 2 way.

La competición celebrada en Bélgica supone el último encuentro de la élite mundial antes de la celebración de la 7ª edición de The Wind Games, la competición más mediática del mundo en esta especialidad, que se celebra cada año a finales de enero en Empuriabrava y que reúne a los mejores 200 voladores del mundo.

Tras los resultados obtenidos por los equipos Windoor, se anticipa una gran actuación de estos en The Wind Games, tal y como ya ha ocurrido en las anteriores ediciones, resaltan desde Empuriabrava.

Cinco podios en el Mundial

Así ocurrió el pasado abril, cuando los equipos Windoor de Empuriabrava ganaron cinco medallas en el III Campeonato del Mundo FAI de Vuelo Indoor , celebrado en Lille (Francia), con la participación de 290 voladores y 31 países.

El túnel catalán se llevó un oro, 2 platas y 2 bronces, superando la marca obtenida en octubre de 2018 en los Mundiales celebrados en Baréin, donde subieron tres veces al podio.

