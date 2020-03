En el marco de la campaña global NBATogether, la Liga de Baloncesto de Estados Unidos pone en funcionamiento la iniciativa #JrNBAatHome , un clinic online gratuito pensado para que los más jóvenes puedan seguir desarrollando sus habilidades baloncestísticas desde casa.

A través de los canales oficiales de la Jr. NBA y de la etiqueta #JrNBAatHome, jugadores, jugadoras y técnicos de la NBA y la WNBA comparten pautas y trucos para que los más pequeños sigan ejercitándose en solitario y en espacios reducidos para no perder la forma y el tacto del balón. Pero, sobre todo, manteniéndose activos y sanos al mismo tiempo que desarrollan su juego.

Entrena con estrellas de la NBA

Hasta el momento, los vídeos de #JrNBAatHome acumulan más de 5 millones y medio de visualizaciones, gracias a la implicación de la Jr. NBA y de los jugadores, jugadoras y técnicos de la NBA y la WNBA, quienes comparten ejercicios como:

- Aprende a botar dos balones al mismo tiempo con el pívot de Memphis Grizzlies, Jaren Jackson Jr.

· - Fortalece tu tren inferior de la mano del alero de Cleveland Cavaliers, Larry Nace Jr.

- Perfecciona tu mecánica de tiro en casa junto al entrenador jefe de Dallas Mavericks, Rick Carlisle, con este simple ejercicio.

?? @dallasmavs Head Coach Rick Carlisle shows us how to do the Balance, Balance, Shoot drill to work on our shooting form! ?? #JrNBAatHome #NBATogether pic.twitter.com/GDze2ZPVbO — Jr. NBA (@jrnba) March 21, 2020

- Crea tu propia pauta de trabajo en casa de la mano de la jugadora de Seattle Storm, Jewell Lloyd.

.@jewellloyd of the @seattlestorm takes you through an at-home workout including squats, reverse lunges, squat jumps, split squat jumps, mountain climbers and sit-ups. Can you keep up? #JrNBAatHome #NBATogether pic.twitter.com/GXiCdEuN0w — Jr. NBA (@jrnba) March 20, 2020

Asimismo, desde la oficina de la NBA informan que el vicepresidente y responsable de Operaciones Baloncestísticas de la NBA en Europa, Neal Meyer, y algunos técnicos de Jr. NBA están disponibles para dar a conocer estas iniciativas, pensadas para que los más pequeños y sus familias se mantengan activos y puedan mantener la forma física y mental a través de contenidos virtuales.

¡¡Tenemos ganas de verte jugar desde casa!! ¿Cómo?



1. Piensa en tu jugada favorita, de siempre, de esta temporada, épica, histórica, peculiar...

2. Grábate en casa, la publicas y nos mencionas con el hashtag #NBAMoments

3. ¡La compartiremos cada día!#QuédateEnCasa #NBATogether pic.twitter.com/TKijw0iqhX — NBA Spain (@NBAspain) March 27, 2020

