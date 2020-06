Juan Antonio San Epifanio 'Epi', exjugador de baloncesto del Barcelona y la selección española, ha calificado como "hito" aquella legendaria medalla de plata lograda por el combinado nacional, que solamente cedió en la gran final ante la Estados Unidos de un joven Michael Jordan.

El equipo estuvo formado por Fernando Martín, José María Margall, José Manuel Beirán, Fernando Arcega, Juanma López Iturriaga, Nacho Solozabal, José Luis Llorente, Juan Antonio Corbalán, Fernando Romay, Juan de la Cruz y Andrés Jiménez.

"Una revolución de la época"

En una charla a través de twitter, Epi recordó esta medalla de los Juegos de Los Ángeles como "una revolución de la época", ya que "en esos años, en el deporte español, era muy difícil ganar. A veces salía un boxeador o un ciclista, siempre de deportes individuales, pero en baloncesto ser plata fue un hito. Fue una cosa increíble y además con un país volcado. Jugamos de madrugada y recuerdo lo que supuso".

El exjugador del Barça añade que "España no durmió para ver aquella final -el resultado fue 96-65-y el país disfrutó de ese partido que todos sabían que íbamos a perder. Nos merecíamos la plata y ese partido fue un cambio para el baloncesto español. Menos el Real Madrid - Barcelona eran todo partidos de 700 personas y, a partir de ahí, se empezaron a llenar pabellones".

Epi no tuvo dudas en reconocer que aquella selección de Estados Unidos era "un equipazo muy superior" y que "jugaban a un altíismo nivel. En ese momento había una diferencia de veinticinco años entre el juego de Estados Unidos y el resto. Michael Jordan era un talento sobrenatural de juego y de físico. Disfrutabas viéndolo jugar, fue un campeón y luego consiguió todo".

Superado por Navarro

También valoró el hecho de que Juan Carlos Navarro le haya superado como el jugador con más partidos disputados. "Cuando alguien te supera hay que reconocer que es de una valía excepcional, y para mí es un orgullo saber que ellos han competido a ese nivel disfrutando y trabajando por el equipo nacional".

Epi fue preguntado también sobre las opciones que tuvo de ir a jugar a la NBA y que desestimó para quedarse en España.

"Tuve la oportunidad de ir a la NBA, pues dos universidades me ofrecieron esa posibilidad; y jugando contra equipos americanos siempre había alguno que me decía que podía ir, pero la NBA de entonces, y toda la vida social que hay ahora, no es la de antes. Ahora todo es mucho más cercano con las herramientas que existen. Antes era aventurarte a algo para pasar un periplo en circunstancias bastantes duras. Preferí esta cerca de mi gente y de mi familia", concluyó.

Practicodeporte@efe.com