Acaba 2020 y es tiempo de analizar una temporada atípica que en el caso de ESL España ha sido una muestra de la transformación que ha supuesto el ocio digital debido a la pandemia.

Desde ESL, miembro de la multinacional MTG, compañía independiente de esports, el año 2020 ha significado "un giro de 360º en la concepción que teníamos del trabajo, del sistema, de la socialización y del entretenimiento".

"Confinados en nuestras casas, hemos aprendido una nueva forma de conectar con el mundo, en un momento en el que la distancia era nuestro día a día", señalan.

Dentro de esta situación, destacan que ESL "ha querido aportar su granito de arena al entretenimiento y la competición digital". Así, junto al apoyo de MAPFRE, Supercell y Mercedes durante toda la temporada, y, Hyperx y Movistar en la segunda parte del año, "han ofreciendo horas y horas de emisión en directo. Cada minuto emitido, ha logrado que numerosos usuarios vuelvan a sonreír, al disfrutar de las victorias de sus equipos y a vibrar con cada jugada".

Cifras que hablan claro

Este incremento de audiencia se refleja en datos como que de 2019 a 2020, se aumentó la cantidad de horas de contenido digital un 60%, motivo por el que las visualizaciones en el mismo periodo aumentaron en un 115%.

Además, el pico máximo de audiencia en 2020 se consiguió el 28 de abril, durante la competición ESL One Road to Rio de Counter Strike, en el partido de Movistar Riders vs Faze Clan.

En cuanto al número máximo de visionados de una competición se produjo produjo durante la ESL Pro League Season 12 con más de 2,5 millones de videoplays.

La competición nacional de ESL Masters creció en un 137% en cuanto a número de visualizaciones totales.

A estas cifras, señalan desde ESL, hay que sumar las visualizaciones y horas de contenido de todos los streamers que han colaborado con ESL durante este año, tanto en clasificatorios de ESL Masters como en las MAPFRE Open Challenge, dando voz a las mejores partidas y aumentando la calidad de cada retransmisión con su carisma y cercanía.

Por todo ello, ESL señala que "estas cifras son un logro de todos los que forman parte de ESL, también al otro lado de la pantalla. Un paso más en el camino de construir una industria de esports por y para todos".

Por último, piden que el año 2021 "nos reúna de nuevo, para celebrar una nueva victoria, para vibrar con una nueva competición… esta vez sí, en persona".

