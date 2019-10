La selección sub-17 de fútbol arranca el Mundial de Brasil con todas las opciones del mundo, con un gran grupo que capitanea David Gordo y con el reto de desquitarse de la última final perdida ante Inglaterra hace dos años en el la India.

No fue fácil de digerir aquella derrota ante un equipo británico en el que había estrellas como Jadon Sancho, ya instalado en el fútbol de élite, sin embargo, como en aquella ocasión, España llega con el objetivo de hacer un gran papel y llegar lo más lejos posible.

"Veo a los chicos muy ilusionados y con muchas ganas... quemando etapas para llegar al primer partido del Mundial. Les veo con ilusión por hacer las cosas bien", ha explicado el seleccionador nacional, al que ya se le nota con ganas de debutar en Brasil, sin embargo, habrá que esperar al lunes a las 21:00 horas para que se estrene España ante Argentina, un partido más que interesante.

Primeros rivales de España

Respecto al camino de España, además de Argentina, en el grupo tendrán que enfrentarse a Tayikistán (31 de octubre, 21:00 horas) y Camerún (3 de noviembre, 21:00 horas). "El objetivo siempre tiene que ser ambicioso. Tenemos que ir jornada tras jornada intentando sumar puntos para pasar la primera fase y luego, en las eliminatorias, estar también muy acertados", ha explicado Gordo.

Sobre la primera fase, el entrenador sabe que no será nada sencillo avazar de ronda. "Nos ha tocado en el sorteo un grupo complicado, pero contra eso no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es preparar los partidos lo mejor posible, que los chicos lleguen en las mejores condiciones y competir al máximo nivel. Y, cuándo acabe, que estemos satisfechos con nuestro rendimiento y no nos podamos reprochar nada".

"Un equipo fuerte, sólido y comprometido"

Una de las claves podría ser la fuerte unión del grupo español. "La palabra equipo creo que lo resume todo. Tenemos un equipo fuerte, sólido, comprometido... y con chicos con mucha ilusión. Todo ello nos tiene que ayudar a ser fuertes y a conseguir victorias", ha terminado de argumentar el preparador español, que ya ha dirigido sus primeras sesiones de entrenamiento desde Brasil.

El campeonato arrancará este viernes con los primeros partidos aunque, como ya hemos dicho, habrá que esperar hasta el lunes para ver el debut de la selección española.

Lo que está claro es que España llega con un potente equipo, con Pedri como uno de los referentes después de sus exhibiciones en Segunda División en estas últimas semanas, un seleccionador confiado en el grupo y una ilusión desbordante. Motivos suficientes para creer en que este equipo puede llegar muy lejos.

