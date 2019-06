Miranda do Corvo ya respira todo sobre el Mundial de Trail Running, que tendrá lugar este mismo sábado en nuestro país vecino. Foto Organización.

La selección española afronta este sábado una nueva edición del Campeonato del Mundo de Trail Running, que tendrá lugar en Portugal, donde el equipo nacional tratará de defender las coronas obtenidas el último año.

Miranda do Corvo es el escenario elegido en el que tendrá lugar esta quinta edición de los campeonatos, que debutaron en el 2015 en Annecy y que todos los años ha visto como los deportistas españoles tenían grandes actuaciones.

Especialmente sobresaliente fue la del año pasado en Penyagolosa (Castellón), con las victorias por equipos en las categorías masculina y femenina y con Luis Alberto Hernando y Crístofer Clemente subiendo al podio de los hombres y Laia Cañes al de las mujeres.

Dos equipazos

Y con unas perspectivas similares llegan los españoles este año a Portugal, con Hernando, Clemente y Cañes liderando al equipo después del éxito obtenido en 2018. Además, otros trece deportistas los acompañarán. Zaid Ait Malek, Antonio Martínez, Borja Fernández, Albert Pujol, Andreu Simón y Pablo Villalobos forman el equipo masculino y Gemma Arenas, Sheila Avilés, Anna Comet, Azara García de los Salmones, Montserrat Martínez, Marta Molist y Mónica Vives el femenino.

España, hasta el momento, cuenta con nueve medallas individuales y siete por equipos, unos números espectaculares y que intentarán mejorar este próximo sábado.

La propia Laia Cañes, en una entrevista concedida a la Real Federación Española de Atletismo, ha confirmado en estos días previos a la gran competición de la temporada, que su subcampeonato de 2018 le ha "cambiado la vida".

Además, explica la importancia que tuvo ese resultado por la ayuda económica que, desde ese momento, le brinda la RFEA. "He podido preparar mejor este campeonato. Llego con mucha confianza y espero una carrera por eliminación y muy exigente. He estado tres veces en el circuito y me gusta, con un entorno muy bonito".

Hernando, una leyenda

Y si Cañes es favorita a todo en esta edición, qué se puede decir de Luis Alberto Hernando, el gran dominador de la especialidad desde su nacimiento. Solamente dejó de ganar la primera vez en Annecy y desde entonces ha tiranizado una carrera a la que vuelve a llegar como máximo candidato, con su compatriota Crístofer Clemente como uno de los máximos rivales.

