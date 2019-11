La selección española femenina de waterpolo suma su segunda victoria en la Liga Mundial, después de imponerse a Hungría en la tanda de penaltis en un partido que comenzó con un parcial de 8-1 para las nacionales y que acabó con un 8-8 en el marcador.

Con la mira puesta en el Campeonato de Europa de Budapest, que se celebrará del 12 al 26 de enero de 2020 en la capital húngara, las pupilas de Miki Oca cierran la primera fase de la Liga Mundial con dos triunfos. El primero ante Francia por 18- 1 y el segundo ante Hungría por 11-10.

La piscina Can Llong de Sabadell fue testigo este martes de un loco partido en el que el combinado español mostró su mejor y su peor versión. La buena duró 19 minutos, tiempo más que suficiente para firmar un parcial de 8-1 gracias a la asfixiante defensa sobre las húngaras y al buen acierto en ataque.

Sin embargo, el equipo visitante reaccionó ante el juego de las españolas, que tras el último tanto de Judith Forca desapareció, y logró un parcial de 0-7 para poner las tablas en el marcador (8-8) y mandar el enfrentamiento a la tanda de penaltis.

Laura Ester, al rescate

De hecho, las húngaras pudieron llevarse el partido en la última acción del encuentro, cuando jugaron con portera-jugador, pero apareció Laura Ester para evitar el tanto y comenzar así el repertorio de paradas que acabaría con la victoria española gracias a los tres penaltis detenidos por la meta catalana.

Además, la portera de las actuales subcampeonas del mundo fue designada MVP Premaat del partido. Tras el encuentro se mostró feliz con el triunfo, pero crítica con la actuación del equipo. "Lo que cuenta es la victoria y es lo que hemos acabado consiguiendo, pero es evidente que no podemos estar contentas del todo después de dejarnos remontar un 8-1, no se nos puede ir el partido así. Está claro que Hungría es un gran rival, capaz como hemos visto de no venirse abajo con un 8-1 y levantar un partido que se les ha complicado mucho", afirmó la jugadora del CN Sabadell.

Con este triunfo en los penaltis, sumado a la victoria ante Francia en la primera jornada, España encabeza el grupo europeo de la Liga Mundial con 5 puntos. El próximo partido de las de Miki Oca será el 17 de diciembre frente a Grecia, también en casa, lo que supondrá el último encuentro del año para el combinado nacional y el último test antes de afrontar el Campeonato de Europa en la capital húngara.

practicodeporte@efe.com