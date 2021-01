El equipo español de la ATP Cup ha quedado encuadrado en el Grupo B de la competición junto a Australia, equipo local, y a Grecia, en la primera fase de una competición que este año cumple su segunda edición y que se disputará en Melbourne tras la cuarentena obligatoria de todos los jugadores y a través de una gran burbuja que tiene como objetivo mantenerse hasta el final del Open de Australia.

El evento se disputará íntegramente en la ciudad de Melbourne y España buscará el triunfo que se le escapó el año pasado ante la serbia de Novak Djokovic. Para ello, acudirá un gran equipo con Rafa Nadal y Roberto Bautista a la cabeza, además de Pablo Carreño, excelente como jugador de individuales y dobles, y Marcel Granollers, un consumado doblista.

