La selección española que acudirá al Campeonato del Mundo de BTT XCO y DHI de Austria contará con un cartel de lujo en el que no faltará ninguno de los máximos exponentes nacionales de ambas disciplinas.

La localidad austriaca de Leogang será la encargada de albergar estas competiciones del 5 al 11 de octubre, para las que el seleccionador español, Cristóbal Sánchez, ha convocado a un total de 19 ciclistas entre todas las categorías y modalidades, según informa la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

En la disciplina olímpica femenina, la representante en élite será Rocío del Alba. La mayor promesa del XCO femenino nacional ya sabe lo que es correr con las mejores 'bikers' internacionales en la Copa del Mundo, pero será la primera vez que lo haga en un Mundial élite. Recién ascendida de sub-23, ya se impuso en el pasado Campeonato de España. En cuando a los chicos, los cuatro máximos exponentes de esta disciplina en España acudirán a Austria. David Valero, recientemente coronado campeón nacional, el bronce olímpico Carlos Coloma, Sergio Mantecón y Pablo Rodríguez serán los representantes en élite.

En categoría sub-23, viajarán Jofre Cullell y Nuria Bosch, los vigentes ganadores del Campeonato de España. Finalmente, los júnior que defenderán los colores nacionales son cinco: Francesc Barber, Roger Ferrer, Alberto Barroso, Lucía Gómez y Sara Méndez. El equipo español, además, abrirá la competición disputando el Team Relay.

En Descenso también habrá campeones

La convocatoria de Sánchez en Descenso (DHI) es más reducida, pero no exenta de calidad. En la máxima categoría, la élite, no faltarán a la cita los actuales campeones de España, Ángel Suárez y Telma Torregrosa. No estarán solos, pues completan esa citación Álex Marín y Ainhoa Ijurko.

Cierran la delegación de DHI tres ciclistas para la competición júnior: Pau Menoyo, Adrián González y Aina González.

