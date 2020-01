La participación española no defrauda en el Dakar 2020. Fotos organización Dakar

El liderato de un Carlos Sainz extraordinario en la categoría de coches está siendo lo más relevante de la participación española en la primera parte del Rally Dakar 2020, en donde la calificación general puede ser la de notable alto, con momentos brillantes también por parte de Fernando Alonso, Laia Sanz, Gerard Farrés, José Antonio Hinojo o Joan Barreda.

Lo del piloto madrileño de Mini simplemente está siendo una gran demostración tanto de pilotaje como de experiencia dakariana. Su consistencia y regularidad permiten albergar muchas esperanzas de que Sainz pueda sumar su tercer Dakar en tierras de Arabia Saudí.

Hasta ahora suma dos victorias de etapa, la tercera y la quinta , además de un segundo puesto y dos terceros . Tan sólo en la segunda etapa se quedó fuera del top 5, al concluir sexto. El equipo que forma junto a Lucas Cruz está siendo demasiado para sus rivales.

Este sábado, jornada de descanso, Sainz y Cruz suman 23 hora, 33 minutos y 3 segundos de carrera, lo que suponen 7 minutos y 48 segundos de ventaja sobre Nasser Al-Attiyah, segundo, y 16:20 respecto a Stephane Peterhansel. Todavía queda mucha competición y dificultades de todo tipo, pero el dúo español sabe que tiene el título a su alcance.

Experiencia Alonso

Fernando Alonso y su acelerado curso dakariano merece un capítulo aparte. Tras su incidente en la segunda etapa que le hizo perder tres horas, y dejarle muy lejos de los grandes favoritos, el piloto español no ha dejado de seguir luchando y aprendiendo.

Ese aprendizaje no ha supuesto que no fuera competitivo, sino todo lo contrario. De las cuatro últimas etapas, en tres se metió en el top 10 de la etapa, con un cuarto puesto como su mejor clasificación en la tercera etapa, lo que no descarta que en esta segunda parte de la carrera intente hacerse con una victoria parcial que es ahora uno de sus objetivos.

En la general marcha en el puesto decimosexto, mejorando día a día, desde el 48 al que bajó en la segunda etapa. En este caso, su objetivo será acabar entre los diez mejores, algo que está a su alcance, en especial, gracias a su evidente progresión con el paso de las etapas.

Mención especial hay que hacer a un Nani Roma que se presentó en la salida a sabiendas que tenía muy complicado repetir el segundo puesto del año pasado. El cambio de coche, ahora con Borgward , se trata de ir desarrollando un vehículo nuevo, con la vista puesta en ediciones posteriores. A ello, hay que añadir los problemas de la cuarta etapa, que le alejaron del top 10 de la general.

Barreda, en la lucha

Joan Barreda inició el Dakar con opciones a luchar por la victoria final. Si bien es verdad que en este ecuador, parece muy complicado que ya opte al primer puesto, está a casi 33 minutos del líder, Ricky Brabec, el piloto del Monster Energy Honda va a más en la carrera, y puede buscar terminar en el podio y mejorar la quinta plaza de 2017, su mejor clasificación.

El segundo puesto de la sexta etapa es hasta el momento su mejor clasificación de etapa en este 2020, poco bagaje para un piloto que ya suma dieciséis triunfos parciales en sus nueve participaciones anteriores en el Dakar.

Quien tampoco defrauda, nunca lo hace, es Laia Sanz. La catalana comenzó este viernes su ascenso en la clasificación, cinco puesto de una tacada, para ya meterse en el top 20 . En su décimo Dakar, Laia busca sumar diez de diez rallyes acabados, y sí es entre los quince primeros, mejor.

Esa será su labor a partir de este domingo, conoce muy bien la carrera, a pesar de que sea en territorio desconocido para todos, y que ahora se trata de aguantar y esperar el momento, como hizo el viernes, donde vio la opción y se tiró a por la carrera, para acabar la décimo cuarta.

La de Gas Gas tiene todavía mucho por decir en la carrera, lo primero acabar su décima Dakar, y luego ya se verá, porque ella nunca defrauda.

Farrés, demasiados problemas

Gerard Farrés inició el Dakar en la categoría de SSV con la clara idea de ir a por la victoria. Ahora ese planteamiento ha cambiado. Situado en el puesto 14, a más de 4 horas y 30 minutos del líder, el chileno Francisco López Contardo, lucha por ganar etapas y meterse en el top 10.

Los problemas sufridos en tres etapas le alejaron mucho de la cabeza, y tan sólo la alegría de la tercera etapa, primero, y la sexta, segundo, mitigan el sabor agridulce de esta primera parte de la carrera para Farrés.

No obstante, la representación española en SSV también tiene buenas noticias, como la de José Antonio Hinojo, cuarto en la general a 36:31 del liderato y a sólo 6 del liderato.

El de Hibor Raid, en su tercer Dakar, ni deja de sorprender y aunque avisó en la salida que su objetivo era el podio, ahí está luchando con los mejores en busca de su sueño. Quizá sea de los españoles antes mencionados al que mejor le venga el descanso, debido a que en las dos últimas etapas, no fueron las mejores para él y su copiloto Diego Ortega. Queda mucha carrera y terreno para hacer algo muy grande.

