Esperanza Barreras, doble medallista de oro y subcampeona del mundo por equipos en el mundial ISA (International Surfing Association) que se celebró en El Salvador, es una de las mejores especialistas españolas en Paddle Surf como acaba de refrendar en el tour europeo. La deportista gallega, actualmente residente en Fuerteventura, lleva una vida entera vinculada a los deportes de mar y, el pasado fin de semana volvía a demostrar su excelente nivel. Esperanza se volvió a subir a lo más alto del cajón y esta vez lo hizo en el tour europeo de Stand Up Paddle (SUP). En declaraciones a la Federación Española de Surf (FESURFING). Barreras cuenta sus sensaciones de cara a las pruebas restantes que le quedan en este año tan convulso marcado por la COVID-19 Vienes de ganar en el tour europeo, ¿qué ha significado esta victoria ante rivales muy potentes?



Este año, con toda la situación que ha traído el Covid-19 hubo pocas oportunidades de competir contra las mejores del mundo. Cuando vi que iban a estar todas en Córcega me pareció una buena oportunidad para medirme contra ellas y ver en que posición estaba respeto a ellas. Así que, no puedo estar más feliz después de haber estado compitiendo con gente top a nivel mundial y haber ganado; ¡¡esto me hace estar, si cabe, más feliz y más contenta!! Cada día se ven más chicas en Stand Up Paddle y las campeonas del mundo en España sois chicas, ¿cómo está actualmente el SUP femenino?



¡Las chicas cada día nos lo tomamos más en serio, entrenamos más, nos esforzamos más para llega a los objetivos y eso es lo que hace que tengamos este nivel! En España sí que es cierto que tenemos un equipo de Stand Up Paddle súper fuerte, además de las júnior que vienen por detrás muy fuerte. Es importante ver que hay recambio y que a nivel mundial ya no son solo los equipos americanos o australianos los más fuertes, sino que en Europa también somos una potencia.



Campeona del mundo en dos modalidades, ¿qué significó para ti el mundial de El Salvador?



Mi objetivo el año pasado era conseguir una plaza en el equipo nacional para poder ir al mundial y no solo consigo eso, sino que allí en las dos carreras que participo consigo los dos oros… ¡es algo increíble! En ningún momento lo podía pensar a principio de ese año. Ahora 12 meses después digo súper motivada e ilusionada para seguir compitiendo y disfrutando…



Te queda una prueba europea y con opciones a ganar el tour, ¿cómo te planteas lo que queda de temporada?



Ese es mi siguiente objetivo, solo queda la carrera en Egipto y si todo va bien estaré allí para intentar disputarla, siempre dependiendo de la situación sanitaria. Después estará el campeonato de España que se disputará en Alicante, a mediados de noviembre, esta será la última prueba del año y después… tocará descansar hasta la temporada que viene…jejeje!!



Si consigues la victoria europea sería un año para enmarcar, ¿qué supondría para ti?



Ahora mismo en chicas hay un nivel altísimo dentro del Stand Up Paddle, así que más que ganar, pienso en hacerlo lo mejor que pueda y en aprender. De cada carrera siempre me quedo con todo el esfuerzo que hay detrás de ella.