A sus 21 años, Estela Pérez Somarriba ha saltado a la primera plana de los medios gracias a haberse convertido en la primera española en ganar el título individual femenino universitario en Estados Unidos. "Es como un sueño hecho realidad", ha explicado.

En una entrevista con la Agencia EFE, la jugadora ha explicado que siente que tiene "mucho por mejorar", sin embargo, su victoria ante la serbia Katerina Jokic (6-7, 6-2 y 6-3) en la final, la ha puesto en boca de todos. Perteneciente al equipo de los "Huracanes" de Miami, solo tiene palabras de agradecimiento para el club. "Llevo grabado a fuego su nombre", cuenta.

Récord de victorias

Su trayectoria en Estados Unidos es espectacular, pues esta temporada no solo ha logrado el título, sino que también ha batido el récord de victorias individuales en el circuito de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA), con un registro de 12 victorias por tan solo 2 derrotas.

Y todo esto ha surgido casi de la nada, pues no tiene antecedentes familiares en lo que al mundo de la raqueta se refiere, aunque sí narra que "el deporte siempre ha estado metido" en su familia, socios del Real Madrid desde siempre.

La pequeña de cuatro hermanas, explica que la mayor "es pianista y estudia en Estados Unidos también. Otra arquitecta y otra ingeniera. Mis padres son muy estrictos con nosotras, siempre nos han dicho que demos lo máximo. Y creo que tener eso en casa, el querer más y superarse siempre ha sido lo más importante".

Estudiar y competir

Su experiencia en Estados Unidos no ha podido ser más satisfactoria, algo que cuenta abiertamente. "Te lo hacen todo más fácil, te cambian plazos de exámenes. Estudiar no es como un suplicio, es un servicio muy grande, pero aún tienes que saber organizarte, ser disciplinado y saber cuáles son tus prioridades. Creo que eso es lo más importante".

Respecto a su tenis, considera que su evolución ha sido muy positiva. "He mejorado mucho, juego más rápido. Me han cambiado unas cosas de los golpes, pero lo que más me han cambiado son las ansias de ganar", describe sobre el modelo estadounidense que tantas alegrías reporta y que tantos talentos jóvenes proporciona al circuito.

"Me gusta mucho la forma de jugar y lo agresiva que es Serena Williams"

De sus gustos, tiene que claro que le gusta mucho la "forma de jugar y lo agresiva que es" Serena Williams, a quien compara mentalmente con Federer o Nadal. "Es parecida, es una tía que va a por todas. La veo entrar en un partido y es como 'aquí estoy yo', y hace lo que sea por ganar".

Añade que también le gusta mucho Halep por "como se mueve" y Garbiñe Muguruza "por la pegada que tiene". En su lista de favoritas también incluye a otras como la checa Petra Kvitova o la australiana Ashleigh Barty, ganadora del reciente Roland Garros.

Sin embargo, sobre su juego en sí, cuenta que se convertido "en una especie de pared. Veo la parte positiva de los partidos para sacar todo adelante".

Nadal, un referente

Y aunque juega en Estados Unidos las competiciones más importantes, se siente orgullosa de representar a España. "Me hizo mucha ilusión el ser yo quien llevase el nombre de España durante las competiciones de tenis de la NCAA".

Por supuesto, también hizo referencia a Rafa Nadal, uno de los espejos en los que se ha mirado siempre. "He crecido viéndole jugar, desde que era muy pequeña. Me apasiona su ética de trabajo".

"Siempre será un referente para mí", concluye hablando de la figura del tenista balear, campeón 12 veces en la tierra batida de Roland Garros.

