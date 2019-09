La selección española Ultra se despide de la Maga Skymarathon con tres medallas, después de que Ester Casajuana se proclamara campeona de la prueba europea y Sandra Sevillano y Manuel Merillas se colgaran la medalla de plata.

La localidad de Serina en Bérgamo (Italia) fue la encargada de acoger la MAGA Sky Race, una carrera dura, de 50 kilómetros con más 5.000 metros de desnivel positivo que forma parte del Campeonato de Europa Ultra. Con salida desde Zorone y meta en Serina, la prueba transcurre por crestas técnicas, y bosques frondosos.

En categoría femenina, Ester Casajuana dominó la carrera de principio a fin. Se colocó en primera posición y no abandonó el liderato hasta que cruzó la línea de meta, parando el cronómetro en 8h33'35. De esta forma, la catalana establecía un nuevo récord en la Maga Skymarathon y conquistaba 'El Monstruo'.

Por su parte, Sandra Sevillano salió muy fuerte, pero una caída cerca del kilómetro doce la relegaba a la cuarta posición. Sin embargo, la corredora vasca fue poco a poco recuperándose de este traspiés hasta colocarse en segunda posición y proclamarse subcampeona.

“Me he caído y me he dado en la barbilla. Se me han roto un par de dientes pero he sabido darle la vuelta y seguir luchando”, comentó Sandra en declaraciones ofrecidas por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.

Asimismo, en la categoría femenina, la también deportista española Silvia Puigarnau fue la encargada de ocupar el tercer escalón del podio.

Manuel Merillas, subcampeón

Mientras tanto, Manuel Merillas finalizó en segunda posición por detrás del italiano Cristian Minoggio. El español lideró la primera parte de la carrera, pero al pasar el kilómetro treinta, fue el anfitrión quien se colocó en primera posición. Merillas aguantó al rebufo hasta los últimos 10 kilómetros, cuando Minoggio puso la directa para proclamarse campeón.

Manuel cruzó la línea de meta en Serina parando el cronómetro en 6:52:03. “Al final el recorrido ha sido algo menos técnico de lo que esperaba. Durante la primera parte de cresterío, llevaba bastante ventaja, más de 4 minutos al segundo, pero ya en la segunda parte más corredera se ha escapado”, aseguró. El conjunto nacional integrado por Manuel Merillas, Eric Moya, Alfredo Gil, Ester Casajuana y Sandra Sevillano dejó el listón muy alto y apuntó para el relevo a sus compañeros que se enfrentarán a la VEIA SKYRACE el próximo jueves por la tarde con una prueba vertical y el sábado con la prueba SKY.

La Selección Española se sitúa tras la disputa de la prueba ULTRA líder en el ránking por países con 336 puntos por delante de Italia 318; República Checa 246; Portugal 198; Austria 146.

practicodeporte@efe.com