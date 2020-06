La madrileña Eva Moral es una de las grandes triatletas paralímpicas españolas. Su historia es una fuente de superación. Joven, abogada, deportista. Un accidente en 2013 cambió su vida. Quedó en sillas de ruedas y unos años después sueña con los Juegos de Tokio, en los que espera estar en 2021.

Después de vivir en Zamora, Pontevedra, Torrelavega, Santander, Cádiz, Córdoba y de ahí decidió irse a Madrid para estudiar la carrera de Derecho porque pensó que habría más salidas. Su primer contacto con la actividad física fue con el ballet. "Por tradición, porque cada vez que llegábamos a una ciudad nueva a mi hermano le apuntaban a kárate o fútbol y a mi ballet. Tengo hasta tercero de danza clásica".

"Cuando empecé a estudiar la carrera no hice mucho deporte en mi primer año. Empecé a aficionarme al atletismo popular e íbamos todos los fines de semana a una carrera. Al llegar a vivir a Valdemoro empecé a entrenar en el Trival Triatlón de Valdemoro. Un día probé a correr, otro a nadar y me encantó. Me ofrecieron meterme en una liga de clubes y no tenía ni bicicleta propia", dijo en una charla con la Federación Española de Triatlón.

Fatídico accidente

Eva Moral recordó el fatal accidente que la dejó parapléjica siendo triatleta , pero con las ganas de hacer deporte intactas.

"Terminé la carrera y trabajaba de abogada. Era llegar a casa, quitarme los tacones y bajar a entrenar, pero un día, en 2013, me fui con una compañera a hacer una ruta por la sierra de Madrid. Llegué la primera a recoger el dorsal, me dieron el número 1. Bajaba el puerto de La Morcuera, empezaba a chispear y bajando se me fue la bici, me hice un 'recto' y me di contra el quitamiedos y salté por encima de él hasta caer siete metros.

Mi miedo fue que nadie me iba a encontrar. Mi primera sensación es que me había roto la espalda, pero no tenía dolor. Llegó un helicóptero y me llevaron al hospital Doce de Octubre y en la UVI me dijeron que la vértebra había seccionado la médula y no sentía nada desde el ombligo hacia debajo. El casco de la bici me salvó la vida".

"A muchas personas de mi entorno un accidente les cambió la vida para bien y para mal. Son lecciones que te da la vida que te hacen madurar y aprender".

Tras sufrir el accidente, el médico le dijo que sería casi imposible que se recuperase. "Mi mayor preocupación eran mis padres y saber si estaban fuera de la UVI. Tenía el concepto de que esta discapacidad iba a hacerme una persona totalmente dependiente e iba a ser un mundo para mí". "Me operaron y me fijaron las vértebras. Al darme el móvil me sobrecogí al ver tantos mensajes en el teléfono y en las redes sociales, incluso Fernando Alarza me escribió por una amiga en común", confesó.

Hospital de parapléjicos de Toledo

La recuperación la llevó a cabo en el hospital de parapléjicos de Toledo, uno de los mejores y más reconocidos a nivel mundial. "Es donde te enseñan a vivir tu nueva vida. Tienes que aprender a bajar de la cama, subir a ella, ir al baño, fortalecer los brazos".

"Mientras estaba en planta me hablaban del triatlón adaptado y el deporte fue una válvula de escape y una motivación. Pude jugar allí al tenis, usar una 'hand bike' para dar una vuelta por el hospital y así socializar. Estuve seis meses en Toledo".

La deportista contó cómo se siente en el día a día y los dolores con los que tiene que convivir: "Me pasa como los que sienten el síndrome del miembro fantasma. La parte que no mueven o no sienten, tienen dolor. La pierna derecha la siento con dolor, como si me quemase por dentro y el único tratamiento que hay son las pastillas que no me quería tomar pero es lo que hay, tengo días mejores y otros peores. Es un dolor constante".

Apoyo familiar

Eva Moral explicó que estar rodeada de gente como sus padres, que por dentro lo habrán pasado fatal, pero nunca les vio una lágrima ni una cara de tristeza, le dieron fuerza.

"Hay momentos muy duros como cuando se cierra la puerta y me decía un psicólogo 'las piernas hay que llorarlas'. Quería ser capaz de tener una vida independiente y saber que al salir del hospital tienes que tener tu vida. Por tu mente pasa que si no te aceptas tú misma quién te va a aceptar", comentó.

La paratriatleta contó sus útiles de batalla para su práctica deportiva y cómo fue formando su equipo. La 'hand bike' es la bicicleta de mano que sustituye a la bici convencional, en la que va tumbada o sentada.

Y la silla de atletismo es especial dado que va de rodillas con una rueda delantera que al principio la llamaba 'la carroza del infierno'. "No es tan estable, da miedo, pero me fui a Sierra Nevada y me enseñaron a usar la silla de atletismo".

En 2014 me apunté al Campeonato de España de Paratriatlón en Águilas, pero teniendo claro que iba a hacer lo que me gustase. Fui y se me dio bien, conocí al resto de la 'Paratriarmada' y al cruzar la meta y ver a mis padres y amigas me dije que tenía que poner toda la carne en el asador. Intentar todo por un sueño", señaló.

El sueño de Tokio

"Cuando fue oficial que mi categoría entraba en los Juegos, imagínate la ilusión. Si antes podía tener dudas, desde entonces era un sueño que tenía conseguir sí o sí y eso que llegaron muchas chicas que me hicieron mejorar", confesó.

Llegaba muy bien psicológicamente para Tokio. Se exige mucho y que lo hayan pospuesto por la crisis sanitaria del coronavirus es algo lógico. "Tenemos un año para saborearlo más y prepararnos mejor. Tengo muchas ganas de competir".

Lo que está claro es que Japón, por diferentes motivos, siempre será un país especial. En las Series Mundiales de Yokohama surgió su historia de amor con su novio. Un año después le pidió casarse con él, hincando la rodilla y no podía decir que no.

"Nadie daba crédito y fue algo precioso. Nos íbamos a casar en mayo, pero tuvimos que aplazarlo por el coronavirus. Me gustaría ser madre, espero que no se me pase el arroz, siempre lo tuve claro, tengo mucho amor que dar", concluyó.

