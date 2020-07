El belga Remco Evenepoel está demostrando, exhibición tras exhibición, que ha llegado a la élite del ciclismo para cambiarlo por completo. Lo lleva haciendo desde que era un júnior y no tiene pinta de detenerse. Campeón este año ya en San Juan y en el Algarve, ahora le toca a la Vuelta a Burgos, carrera a la que ha pegado un revolcón impresionante en la etapa reina, en las durísimas rampas del Picón Blanco.

Ya dejó ver su gran estado de forma el pasado martes, donde intentó una machada a la que tuvo que renunciar por el fuerte viento, sin embargo, en esta exigente etapa no ha dado opción a nadie, ganando con solvencia y situándose como líder en solitario y máximo favorito para ganar la carrera el próximo sábado.

No tiene techo

Parecía un final poco propicio para él por las duras rampas del Picón Blanco, pero nada parece poder derrotar a este chico, cuyo presente es impresionante y sobre su futuro nadie es capaz de ponerle un techo cercano. Solamente el tiempo nos dirá hasta dónde puede llegar, pero el límite solamente puede ser el cielo, sobre todo si tenemos en cuenta que parece dominar todos y cada uno d ellos terrenos.

Ganó aguantando los ataques de rivales tan fuertes como Richard Carapaz, campeón del último Giro, o de Esteban Chaves, otro escalador que se va reencontrando después de una dura travesía por el desierto. El joven belga supo estar con ellos y los remató a falta de dos kilómetros. Le valió un único cambio de ritmo que nadie pudo seguir, ni George Bennett, que fue segundo, ni Mikel Landa, que viniendo de menos a más terminó en tercera posición de la etapa, aunque nunca dio sensación de poder estar más cerca de los mejores.

Naufragio de Movistar

En el apartado negativo del día toca hablar del equipo Movistar, que naufragó con sus tres líderes. Ni Marc Soler, ni Enric Mas, ni Alejandro Valverde, que volvió a ser el mejor de todos ellos, pudieron estar cerca de los primeros puestos y todos se quedaron cortados mucho antes de lo previsto, cuando todavía los grandes favoritos no habían desatado ataques importantes. Habrá que ver cuál es la evolución de todos ellos durante las próximas carreras, pero las sensaciones no eran buenas en marzo y no lo son en julio tras el parón por el coronavirus.

La ronda burgalesa, que ya tiene a Evenepoel como sólido líder, tiene por delante dos etapas antes de su finalización. Este viernes se espera una jornada más tranquila y el sábado se decidirá todo en ese final clásico en las Lagunas de Neila.

