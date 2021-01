Adrián Campos, ex piloto de Fórmula Uno, fundador de su propia escudería y ex representante, ha fallecido a causa de "una repentina afección coronaria" que, a sus 60 años, no ha podido superar.

"El equipo Campos Racing ha conocido con profunda tristeza que su fundador y presidente, Adrián Campos Suñer, ha fallecido como consecuencia de una repentina afección coronaria que, desgraciadamente, no ha podido superar," reza el comunicado difundido por la escudería.

La noticia del fallecimiento del valenciano se conoció hoy mismo. Nieto del empresario Luis Suñer, Adrián Campos era una referencia del automovilismo en España no solo por ser uno de los primeros pilotos nacionales de Fórmula Uno, sino por su posterior labor como director y fundador de su propio equipo, representante, organizador y comentarista deportivo.

Apasionado del motor

Durante los años 1987 y 1988, Campos disputó un total de 21 carreras de Fórmula Uno junto a la escudería Minardi, siendo su mejor marca un 14º puesto en el Gran Premio de España del 87. Una vez retirado, no pudo separarse del mundo del motor y fundó su propio equipo, Adrián Campos Motorsport, del que también fue director.

Su escuadra adquirió posteriormente las denominaciones Campos Grand Prix y Campos Racing, la actual. Por sus filas pasaron pilotos de la talla de Fernando Alonso o Marc Gené, y es que Campos también explotó su buen ojo para el talento, llegando a ser representante de figuras como los propios Alonso y Gené, Félix Porteiro, Roldán Rodríguez o Antonio García.

De hecho, su relación con Alonso es tan estrecha que apareció en el documental de Movistar+ 'Vuelve Alonso, vuelve el jefe' para augurarle un gran éxito al asturiano en su regreso a la F1 junto a Renault.

En la actualidad, seguía vinculado a la promoción de jóvenes talentos, como el mexicano de 16 años Jesse Carrasquedo, procedente de la Escuela de Checo Pérez. Su equipo añade en su comunicado que se trata de "una terrible pérdida," pero que agradecen "el privilegio de haber trabajado con una persona audaz e innovadora como Adrián."

"Volcado en el motor como forma de vida, su tesón y su calidad humana serán por siempre un modelo y referencia para todos y cada uno de nosotros. Su legado en el mundo del motor es enorme; su familia y su equipo lo protegerán siempre," concluye.

Las reacciones no se hacen esperar

Los mensajes de pésame y de apoyo a la familia y amigos del mundo del deporte no se han hecho esperar. El primero de ellos ha sido el piloto Carlos Sainz Sr., bicampeón del mundo de rally y tricampeón del Dakar . A través de un tweet, lamentó la muerte de "un emprendedor entusiasta del automovilismo español."

Sentimos mucho la muerte de Adrián campos , piloto, manager, emprendedor entusiasta del automovilismo Español. Nuestro recuerdo y todo nuestroo animo para toda la familia. La vida nos recuerda que nuestro camino por aqui es desconocido y puede ser caprichoso. DEP ADRAN — Carlos Sainz (@CSainz_oficial) January 28, 2021

La Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) quiso remarcar "la gran pasión" que Campos mostró siempre por el mundo del automovilismo, además de su implicación hasta el final en "sueños y proyectos" vinculados a ese campo.

"No encontramos suficientes palabras de dolor para asimilar la terrible noticia del fallecimiento de Adrián Campos, una de las más grandes figuras del automovilismo español. Seguía cumpliendo sueños y proyectos dentro de la que fue su gran pasión… Descansa en Paz, querido amigo," lamenta el mensaje de la RFEDA.

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, también se unió a las condolencias por la "dolorosa noticia". Lozano calificó a Campos como un "pionero" de la Fórmula Uno, destacó que fue "mentor de Fernando Alonso" y su labor como "gran promotor de la F1, F2 y F3 en nuestro país." Finalmente, la dirigente del CSD envió sus condolencias a "sus allegados, sus amigos y a toda la familia del automovilismo español."

El propio Fernando Alonso publicó un tweet lamentando la pérdida de su antiguo representante con una foto de ambos cuando era joven.

Uno de los días más tristes para la familia del automovilismo . Piloto y gran impulsor de este deporte. Gracias por soñar con la Fórmula 1. Gracias por creer en los jóvenes. Gracias y descansa en Paz ?? pic.twitter.com/khqWuQuarQ — Fernando Alonso (@alo_oficial) January 28, 2021

