La tiradora cordobesa Fátima Gálvez ha cosechado una carrera de éxito en una disciplina copada por hombres, aunque agradece todas las dificultades que ha tenido que superar porque "gracias a los obstáculos" está donde está y va a por sus terceros Juegos Olímpicos en Tokio 2021.

La española se define como "una luchadora en un mundo de hombres" y reconoce que se ha encontrado "con diferentes piedras en el camino," pero que eso le ha servido para levantarse y "coger impulso." "Gracias a esas personas que me han puesto obstáculos he conseguido ser la persona que soy ahora, han sido obstáculos que han merecido la pena porque gracias a ellos estoy aquí y puedo decir que voy a participar en mis terceros Juegos Olímpicos," afirma Gálvez en una entrevista con el Comité Olímpico Español (COE).

Tras conseguir dos diplomas olímpicos y rozar en ambas ocasiones la medalla (quinta en Londres 2012 y cuarta en Río 2016), la cordobesa va a por la única medalla que le queda por sumar a su palmarés, para lo que está "trabajando muy duro," aunque sabe que hay un factor que también influye, que es "la suerte."

"Esperemos que en Tokio nos encontremos esa fortuna que haga que la balanza se decante a favor de una medalla más que d otro diploma olímpico. Ya estoy trabajando mentalmente en ello: antes me conformaba con entrar solo en la final y ahora ya no solo no me conformo, sino que quiero la medalla," explica.

Con doble esperanza de medalla a Tokio

Gálvez asegura que, si no gana una medalla, "el mundo no se termina, hay muchos títulos por ganar," pero también reconoce que su objetivo marcado en rojo, "como el resto de los deportistas de España, es ganar una medalla." Además de ser una de las grandes bazas españolas para conseguir una presea de forma individual, la cordobesa tendrá otra oportunidad en el trap mixto, una disciplina que debutará en la capital nipona y a la que acudirá con Alberto Fernández como pareja.

"Alberto y yo formamos un tándem perfecto . Tenemos cualidades y técnicas muy distintas, que son las que hacen que nuestra capacidad deportiva se vea incrementada en este tipo de competiciones. Hemos tenido un poco de mala suerte estos tres últimos años, porque han servido un poco de experimento. Se nos ha resistido la medalla, pero en los Juegos nos la merecemos y el resto de países nos tienen muy en cuenta," avisa la tiradora.

Sin embargo, su presencia en Tokio deberá esperar a 2021 tras el aplazamiento de los Juegos por un año debido a la pandemia del coronavirus. Sin embargo, Gálvez vuelve a demostrar su positividad al asegurar que no ve la nueva fecha "como una amenaza ni como algo negativo," sino "como algo positivo, ya que tengo más tiempo para prepararme."

"Este año ya me encontraba en un estado de forma muy alto, pero para nada tengo que pensar que lo voy a perder para el año siguiente, sino que siempre voy con un pensamiento positivo, desde la calma y la serenidad vamos a llegar todos a Tokio con una capacidad física, mental y técnica superior a la que nos esperábamos para este año," asegura.

Positiva tras el confinamiento

Fátima Gálvez llegó al parón deportivo por la situación sanitaria en un gran estado de forma, tras conquistar el oro en el Open de Catar y el bronce en la Copa del Mundo de Nicosia. No obstante, sostiene que ahora está incluso mejor porque pese a ser "meses muy dramáticos, como para todos los españoles," ha intentado "darle la vuelta a todo, buscando la parte más optimista de tener más tiempo" para prepararse y "llegar mentalmente a un nivel óptimo, con descanso mental."

"Después del confinamiento nos centramos en la parte mental junto a mi psicóloga, que es la que me ha dado esa parte, ese plus que necesitaba para tener un pensamiento optimista y positivo de cara a los Juegos Olímpicos, más que venirme abajo y decir que iba a perder tres meses de entrenamiento o qué mala suerte que se trasladan los Juegos al próximo año," confiesa.

Ahora se encuentra inmersa en las competiciones nacionales, que le servirán para ir retomando el ritmo de competición. Los próximos días 3 y 4 de octubre disputará el Campeonato de España y va a por todas, porque le encantaría "conseguir de nuevo el título." "Todas las pruebas que tenemos hasta llegar a la última competición de Tokio, son cruciales y determinantes para ir optimizando lo que sería la puesta en marcha de mi capacidad como tiradora y también de mi arma," declara.

Con los Juegos como el gran objetivo a largo plazo, Gálvez aprovechó para agradecer al COE y a su presidente Alejandro Blanco su labor, ya que "sin ellos, muchos de los objetivos y sueños olímpicos que se han alcanzado hoy en día en todas las disciplinas no se habrían logrado." "Desde que inicié mi carrera deportiva me he visto rodeada y respaldada por ellos. Hacen una grandísima labor, no solamente por el interés del deportista sino también por el deporte," asevera.

La familia, un pilar

Aunque España ha conseguido muchos éxitos en tiro olímpico, no es una disciplina con mucha tradición en el país. La tiradora olímpica reconoce que a ella la afición le viene gracias a su padre, "que ha sido siempre un gran aficionado." Como ella estaba "muy unida" a él, recuerda que le acompañaba a competiciones cuando era niña, hasta que un día le pidió que le enseñara "porque era algo que me llamaba la atención desde muy pequeña." A su padre le debe iniciarse en este deporte y a su familia agradece todos sus títulos, que no son pocos: tricampeona mundial, campeona de Europa, campeona de España y numerosas medallas internacionales, además de los dos diplomas olímpicos.

"Todo título que he ganado a lo largo de mi carrera deportiva lo valoro bastante porque es muy sacrificado estar en el deporte de alto nivel. Se necesita una gran capacidad de esfuerzo y sacrificio y si no contase con el apoyo de mi familia, sería casi imposible. Por lo tanto, cada título lo valoro como si fuera el primero y el último que ganaría en mi carrera deportiva," asegura.

Con ese palmarés deportivo tan envidiable, su sueño sería "ganar el único título que le falta , que sería la medalla olímpica." Para la cordobesa "hay muchos campeonatos por ganar," pero en su disciplina "va todo tan al milímetro, un plato marca tanto la diferencia entre el que gana y el que pierde" que lo que le quita el sueño en este momento es "ganar esa medalla olímpica" que espera "conseguir en Tokio."

